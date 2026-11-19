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Steaua București e aproape să-și găsească un investitor cu bani, după mulți ani în care s-a zbătut în anonimatul ligii secunde pentru că nu avea drept de promovare. Conform , aproape să preia echipa este un șeic prieten cu Ion Țiriac, care face parte dintr-o familie cu o avere de 335 de miliarde de dolari.

Steaua București este în negocieri avansate cu un șeic miliardar. Totul depinde de ministru

Fanii Stelei așteaptă cu nerăbdare asocierea cu un investitor privat, care să le permită să atace promovarea. Victor Pițurcă a fost primul care a dezvăluit că există un investitor din zona arabă care ar putea fi soluția salvatoare pentru Steaua. Conform sursei citate, șeicul „misterios” este nimeni altul decât Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

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în vârstă de 63 de ani, este membru al familiei regale din Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei 19 băieți ai lui Zayed bin Sultan Al Nahyan, părintele fondator al Emiratelor Arabe Unite și primul președinte din istoria statului. Așadar, șeicul miliardar care ar vrea să se asocieze cu Steaua este fratele actualului președinte al Emiratelor Arabe Unite.

Și mai impresionat, pentru amatorii fotbalului, un alt frate este Mansour bin Zayed Al Nahyan, nimeni altul decât patronul celor de la Manchester City! Așadar, Steaua ar putea fi cumpărată de fratele celui care deține Manchester City. Șeicul ar avea deja afaceri importante în țara noastră, astfel că „extinderea” afacerilor spre fotbal ar veni în mod natural.

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Șeicul care ar fi interesat de CSA Steaua este fratele miliardarului care deține Manchester City

, pentru că totul trebuie să treacă înainte prin Radu Oprea, noul ministru al Apărării. Practic, Ministerul Apărării trebuie să-și de acordul ca arabii să cumpere pe Steaua. Despre Hamdan bin Zayed Al Nahyan s-a scris că ar fi vrut cândva să cumpere pe Dinamo. Se întâmpla în 2018, atunci când Ionuț Negoiță amenința că vrea să se retragă din fotbal.

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Miliardarul arab este deja obișnuit cu țara noastră pentru că deține Al Dahra Agriculture LLC, companie care exploatează circa 56.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei. Tot în urmă cu aproape 10 ani, Ion Țiriac dezvăluia că este prieten cu acest șeic, care ar fi dispus „oricând” să investească în fotbalul românesc. Realitatea l-a contrazis, pentru că arabii nu au venit niciodată în fotbalul românesc. Ca și un fapt divers, compania deținută de șeic a fost sponsor la Dacia Unirea Brăila acum 5 ani.