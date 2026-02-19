Sport

Fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui după dezvăluirile din dosarele Epstein! BBC a oprit transmisia Jocurilor Olimpice de iarnă

Fratele regelui Charles a fost arestat în Marea Britanie. Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor a fost găsit în „Cazul Epstein”. Transmisiunea Jocurilor Olimpice a avut de suferit după această veste.
Iulian Stoica
19.02.2026 | 17:27
Fratele regelui Charles arestat chiar de ziua lui dupa dezvaluirile din dosarele Epstein BBC a oprit transmisia Jocurilor Olimpice de iarna
Fratele regelui Charles, arestat după dezvăluirile din „Cazul Epstein”. Foto: Colaj Fanatik
Scandalul legat de Jeffrey Epstein afectează imaginea Casei Regale a Marii Britanii mai profund decât părea inițial. Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, a fost arestat în Marea Britanie.

Fratele regelui Charles, arestat după dezvăluirile din „Cazul Epstein”

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, și Peter Mandelson sunt cei doi britanici protagoniști în celebrul „Caz Epstein”. Casa Regală este lovită din toate părțile, iar apogeul a fost atins în după amiaza zilei de joi, 19 februarie.

După ce i s-a retras gradul de prinț, poliția din Marea Britanie a decis arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor. Poliția a decis să îl închidă pe fratele regelui Charles după ce au apărut multiple dezvăluiri, informații și fotografii ce l-au legat de miliardarul american condamnat pentru viol, pedofilie și trafic de persoane.

Presa britanică notează faptul că poliția analizează acuzațiile, inclusiv cea conform căreia o femeie a fost adusă ilegal în Marea Britanie de către Jeffrey Epstein pentru Andrew Mountbatten-Windsor.

Reținerea fostului prinț vine fix în aniversarea vârstei de 66 de ani. Totodată Andrew Mountbatten-Windsor este suspectat de abuz în funcție publică. Prim-ministrul Keir Starmer a declarat după arestare: „Nimeni nu este deasupra legii, care trebuie să se aplice în acest caz la fel cum s-ar aplica în orice alt caz”.

BBC a oprit Jocurile Olimpice pentru a anunța arestarea fratelui regelui Charles

Reținerea lui Andrew Mountbatten-Windsor a marcat un moment surprinzător. BBC a întrerupt temporar transmisiunea live a Jocurilor Olimpice pentru a difuza informația privind reținerea fostului prinț.

Conform DailyMail, postul public de televiziune a pus Jocurile Olimpice în așteptare în momentul în care se aflase că Marea Britanie s-a calificat în semifinalele competiției masculine de curling.

„Vom întrerupe transmisiunea Jocurilor în această zi, a 13-a, și vom reveni alături de voi în câteva momente. Deocamdată, ne întoarcem la Londra pentru o știre de ultimă oră. Ne vom revedea în curând”, a transmis prezentatoarea Hazel Irvine, pe BBC One.

Pe ecranul televiziunii publice a apărut o imagine BBC Sport cu mesajul: „Transmisiunea se va relua în curând pe BBC One”. Această situație a durat un minut, Hazel Irvine intrând din nou în direct: „Bun venit înapoi la Jocurile Olimpice de Iarnă, ziua 13”. Și s-a redat live competiția de curling”.

