Fratele Regelui Charles poate fi audiat, în congresul american, în cel mai controversat dosar din istorie. Cu cine era bun prieten

Probleme mari pentru fratele Regelui Charles! Prințul este chemat la audiere în congresul american pentru a da explicații despre legătura sa cu un celebru pedofil.

ADVERTISEMENT

Fratele Regelui Charles poate fi audiat de congresul american. Dosarul de pedofilie în care apare numele său

Prințul Andrew nu scapă de necazurile aduse de prietenia cu controversatul om de afaceri, acuzat de pedofilie, Jeffrey Epstein. Una din avocatele victimelor abuzatorului care s-a sinucis în urmă cu câțiva ani în pușcărie, Gloria Alfred, îi cere fiului să iasă din bârlog și să spună tot ce știe cu privire la acest subiect sensibil.

„Acum mai mult ca niciodată, trebuie să iasă în față. Poate să se ofere să depună mărturie publică. E dispus să vorbească cu Congresul? Cu Departamentul de Justiție? Dacă nu, de ce? Tăcerea lui spune ceva”, mărturisește avocata de top,

ADVERTISEMENT

Fratele Regelui Charles neagă în continuare că ar fi avut vreo legătură cu Virginia Giuffre, una din tinerele victime ale rețelei Epstein, cu care a fost, totuși, fotografiat când ea avea doar 17 ani. În celebra imagine care a făcut înconjurul planetei apare și Gishlaine Maxwell, complicea miliardarului-pedofil.

Perversiuni de neimaginat la petrecerile secrete organizate de Jeffrey Epstein

Avocații prințului spun că Andrew nu a refuzat niciodată să coopereze cu autoritățile americane, însă comportamentul lui spune cu totul altceva, mai scrie presa britanică. Scandalul a fost reaprins, de curând, de o carte scrisă de istoricul Andrew Lownie, intitulată „Entitled: The Rise and Fall of the House of York”. Potrivit autorului, Jeffrey Epstein ar fi spus următoarele: „Suntem amândoi dependenți sexual. Andrew e singurul tip pe care l-am întâlnit, care e mai obsedat de femei decât mine. Din ce mi-au spus femeile, el e cel mai pervers animal în pat. Face chestii care mi se par kinky chiar și mie, și eu sunt regele perversiunilor!”.

ADVERTISEMENT

Volumul-bombă, pe care ducii de York au încercat să-l blocheze, dezvăluie o imagine halucinantă a dar și cum au căzut în dizgrație din cauza propriilor slăbiciuni.