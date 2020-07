Fratele unui fost mare rugbyst a ucis doi infractori care jefuiau o biserică

Povestea pare mai degrabă scenariul unui film poliţist şi totuşi nu este vorba de o ficţiune, ci de o situaţie reală, petrecută zilele trecute în Africa de Sud, ţară recunoscută pentru ridicatul grad de criminalitate şi infracţionalitate, provenind în special din rândul populaţiei de culoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Evenimentul s-a consumat într-un loc unde pentru nimic în lume nu ai putea crede că răufăcătorii ar putea intră să comită jafuri, mai ales că vorbim de o situaţie în care era multă lume prezentă şi nu un locaş pustiu.

Mai precis în incinta unei biserici din localitatea Wierdapark, situată în apropiere de capitala ţării, Pretoria şi infractorii au intrat peste enoriaşi în timpul slujbei, sperând că vor obţine o pradă consistentă sub ameninţarea armelor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jaful dintr-o biserică oprit cu focuri de armă de către fratele unui celebru rugbyst

Totul părea a merge conform planului stabilit. Pentru a crea şi mai multă panică, l-au lovit pe pastor şi i-au luat telefonul şi bijuteriile, moment în care mulţi dintre cei prezenţi au devenit foarte docili, aşteptând să li se ia bunurile.

Însă printre cei aflaţi la slujbă se afla şi un poliţist, Pieter van der Westhuizen, care avea arma din dotare asupra sa. Omul legii este fratele unui fost celebru rugbyst sud-african, Joost van der Westhuizen, campion mondial în 1995, care a decedat în 2017, la numai 45 de ani, în urma unei maladii teribile, scleroză laterală amiotrofică.

ADVERTISEMENT

A împuşcat mortal doi dintre răufăcători

Poliţistul nu a stat nici o clipă pe gânduri. A scos pistolul şi a tras asupra infractorilor, lăsând pe doi dintre ei fără suflare. Al treilea a reuşit să fugă, salvându-şi viaţa aproape miraculos.

Împuşcăturile în incinta unui lăcaş de cult au produs panică şi groază celor prezenţi, care niciodată nu s-ar fi putut aştepta la asemenea scene în interiorul unei biserici. Dintre cei prezenţi singurul rănit a fost un copil de 15 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost considerată legitimă apărare

„Au venit cu armele încărcate, unul dintre ei m-a lovit cu pistolul în cap și mi-a zis să mă pun la podea, dar nu puteam fiindcă am o problemă la șold…Unul mi-a luat telefonul și bijuteriile, plus telefoanele celor aflați lângă, după care au început împușcăturile și am văzut că doi dintre atacatori zăceau pe jos”, a povestit pastorul, conform tabloidului britanic The Sun.

Evident că acţiunea întreprinsă de Pieter van der Westhuizen a ajuns şi în faţa judecătorilor, care au considerat ca fiind legitimă apărare modul cum a procedat poliţistul şi nu l-a găsit pe acesta vinovat de comiterea vreunei crime. Dimpotrivă, a fost lăudat că a salvat vieţile şi bunurile celor prezenţi.

ADVERTISEMENT