Fratele unui jucător din SuperLiga a marcat un gol incredibil în Premier League! Seria de victorii a lui Arsenal, stopată în prelungiri. Video

Fratele unui fotbalist din SuperLiga României a marcat un gol extrem de important în Premier League, reușind să oprească seria de victorii a liderului Arsenal.
Bogdan Mariș
09.11.2025 | 00:35
Fratele unui jucator din SuperLiga a marcat un gol incredibil in Premier League Seria de victorii a lui Arsenal stopata in prelungiri Video
Fratele lui Kevin Brobbey, Brian, a marcat un gol foarte important pentru Sunderland, contra lui Arsenal. FOTO: Sunderland AFC (X)
Cu puțin timp înainte ca fratele său, Kevin, să intre pe teren în partida Rapid – FC Argeș, Brian Brobbey a marcat primul său gol în Premier League. Reușita a fost una extrem de importantă pentru echipa olandezului, Sunderland, deoarece a adus egalarea în minutul 90+4 al disputei cu liderul Arsenal.

Fratele fotbalistului din SuperLigă a marcat un gol extrem de important în Premier League

Kevin Brobbey, care a folosit în trecut numele de Luckassen, este un fotbalist cunoscut în România, unde a jucat pentru Poli Iași, Viitorul (actuala Farul), Sepsi, Rapid, UTA, Gloria Buzău și FC Argeș, pentru cea din urmă evoluând în acest moment. Acesta are nu mai puțin de trei frați care sunt fotbaliști profesioniști: Derrick Luckassen, Samuel Brobbey și Brian Brobbey.

Cel mai tânăr dintre ei, Brian, este cel care a ajuns la cel mai înalt nivel, evoluând pentru formații precum Ajax și RB Leipzig înainte de a semna cu Sunderland în vara acestui an, fiind achiziționat cu 20 de milioane de euro de la gruparea din Amsterdam. La al șaselea său meci în Premier League, Brobbey a înscris primul său gol, iar reușita a sosit într-un moment extrem de important.

Nou-promovata era condusă cu 2-1 pe propriul teren de liderul Arsenal, care avea o serie de 10 victorii consecutive în toate competițiile, 9 dintre ele fără gol primit, însă ultimul cuvânt i-a aparținut lui Brian Brobbey. Olandezul l-a învins pe David Raya în minutul 90+4 cu o execuție acrobatică și a adus o remiză echipei sale, care ocupă un incredibil loc 3 în Premier League în acest moment.

Săptămână fabuloasă pentru familia fotbalistului din SuperLigă

Derrick Luckassen, fratele lui Kevin și Brian Brobbey, evoluează ca fundaș central pentru Pafos, unde este coleg cu internaționalul român Vlad Dragomir. Miercuri, formația din Cipru a produs o mare surpriză și s-a impus cu 1-0 pe propriul teren contra spaniolilor de la Villarreal în faza ligii din UEFA Champions League.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 46 chiar de Derrick Luckassen, care a punctat cu o lovitură de cap după un corner executat de Sema. A fost primul gol înscris în UEFA Champions League de fundașul olandez, care a mai evoluat în carieră pentru echipe importante, precum AZ Alkmaar, PSV, Hertha Berlin sau Anderlecht.

