Tragedie într-o locuință din Suceava. Doi frați, găsiți morți la duş de către părinții lor

Toată întâmplarea a avut loc, mai exact, luni seară, în jurul orei 21:00, într-o casă din comuna Plopeni – Salcea, județul Suceava.

Din primele informații, decesele celor doi tineri au survenit după ce unul dintre ei a mers să facă duș, care funcționa pe baza unui boiler cu combustie gaz metan. La scurt timp, în duș a intrat și al doilea frate, informează presa locală

Cei doi frați s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon

La un moment dat, părinții le-au sesizat absența îndelungată. Au mers în baie să vadă ce se întâmplă și i-au găsit în stare de inconștiență.

În jurul orei 21.15 au sunat la 112. La fața locului s-au deplasat echipaje de salvare, iar medicii sosiți au încercat să facă manevre de resuscitare. Efortul a fost în zadar, însă, și au trebuit să le constate moartea.

S-a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă

Primele indicații au arătat un . Oamenii legii au demarat o anchetă în această situație.

S-a întocmit și un dosar penal pentru moarte suspectă. Totodată, trupurile neînsuflețite ale celor doi frați au fost duse la spital pentru efectuarea unor necropsii, pentru a se stabili cu precizie cauza morții lor.

Cât de nociv este monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon este un gaz foarte nociv organismului, încât iată Are un conținut otrăvitor și se emană din arderea gazului natural, motorinei, petrolului sau chiar a lemnelor.

Monoxidul de carbon are capacitatea de a înlocui în corp oxigenul normal al unei persoane, transportat de sânge. Moleculele acestui gaz toxic se atașează de celulele rosii de 250 de ori mai mult decât cele de oxigenul de care avem nevoie pentru a respira/trăi.

Odată ce moleculele monoxidului de carbon se ating de celulele roșii, organismul uman își pierde din rezistență și așa are loc decesul.

”Simptomele intoxicatiei cu monoxid de carbon variaza de la simptome usoare, pseudogripale (cum ar fi durerile de cap sau de stomac urmate de febra) pana la tulburari severe ale inimii si creierului. Expunerea prelungita la cantitati reduse de monoxid de carbon, pe parcursul mai multor zile poate determina moartea. Oamenii reactioneaza in mod diferit la expunerea la cantitati identice de monoxid de carbon. De aceea intoxicatia cu monoxid de carbon poate avea urmari usoare pana la cele grave, asupra diverselor persoane cu acelasi grad de expunere.

O persoana cu simptome usoare, de obicei nici nu suspecteaza intoxicarea cu monoxid de carbon. Simptomele primare pot imita simptomele gripei sau ale unor alte boli cu simptome similare, ceea ce ingreuneaza diagnosticul pus de un medic. Este de asemenea posibil ca o persoana cu simptome mult mai grave, sa nu fie constienta de seriozitatea sau gravitatea conditiei in care se afla, deoarece expunerea la monoxid de carbon poate induce oboseala sau confuzie. Daca o persoana are simptome de intoxicatie cu monoxid de carbon sau daca se suspecteaza intoxicarea cu acest gaz, primul gest care trebuie facut este scoaterea persoanei in afara zonei poluate si apoi trebuie chemata salvarea”, informează