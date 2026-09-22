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Iată momentul în care Ionuț Chirilă a fost surprins la antrenament de fratele său, Tudor, jurat la Vocea României. Imaginea cu cei doi este una rară pentru internauții care nu sunt familiarizați cu astfel de apariții.

Ionuț Chirilă, fotografie unică cu fratele mai mic

La începutul lunii septembrie , echipă din Liga 2, a trecut printr-un mare eșec. Ionuț Chirilă a , însă are parte de multă susținere din partea familiei sale. Acest lucru a ieșit la iveală datorită unei fotografii uimitoare care a fost distribuită în social media.

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Formația ”câinilor” a postat o imagine de milioane cu antrenorul român și fratele său mai mic cu 8 ani. Acesta este nimeni altul decât Tudor Chirilă, unul dintre cei mai apreciați muzicieni din țara noastră. Solistul formației Vama Veche este atât actor, cât și vedetă de televiziune. E jurat în show-ul de talente Vocea României, de la Pro TV.

„Frați. Puștii lui Ionuț Chirilă s-au antrenat în această dimineață pe stadionul Arcul de Triumf. Tudor Chirilă, fratele antrenorului dinamovist, a fost prezent pe arena de lângă Cașin”, este mesajul care apare pe pagina oficială de Instagram a clubului CS Dinamo. Postarea anunță și următoarele meciuri ale echipei.

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Internauții au reacționat în număr foarte mare, majoritatea fiind impresionați de legătura de rudenie dintre cei doi bărbați. Frații Chirilă sunt băieții celebrului gazetar român, Ioan Chirilă, care a decedat în 1999. Regretatul jurnalist, care era poreclit „Nea Vanea”, a fost una dintre figurile proeminente ale jurnalismului sportiv românesc.

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Fiii săi au urmat trasee complet diferite în viață, cel mare fiind antrenor de fotbal. În schimb, băiatul cel mic are o carieră de succes în muzică, actorie și televiziune. În prezent, Tudor Chirilă joacă în mai multe spectacole, în special pe scena Teatrului de Comedie din București. Poate fi văzut și în alte spații culturale.

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Ce relație aveau cei doi frați în copilărie

Antrenorul care a preluat CS Dinamo în iulie 2026 a făcut mai multe declarații despre relația cu fratele mai mic. Ionuț Chirilă, care anterior a fost tehnician la Academica Clinceni, a dezvăluit că în copilărie cei doi nu se înțelegeau prea bine și artistul ieșea de cele mai multe ori ”șifonat”. Cu toate acestea, cântărețul a știut mereu să se răzbune.

La un moment dat, vedeta postului de televiziune Pro TV a povestit că i-a ascuns toți pantofii din casă ca să nu se întâlnească cu prietena de la acea vreme, Felicia. Tudor Chirilă a punctat faptul că nu s-a oprit aici și chiar i-a aruncat toate bilețelele de dragoste pe care Ionuț le primise de la fata de care era îndrăgostit.

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„În relația cu frate-miu am aflat că cel mai important pentru un băiat, bărbat, e să știi s-o încasezi! Am luat bătaie multă. Eram și mai băgat în seamă de ai mei. Era diferență de 8 ani între noi, probabil primeam mai multă atenție. Frate-miu avea o iubire a vieții lui, așa cum se întâmplă între 16 și 20 de ani.

Și avea o pungă plină cu bilețele de dragoste, la care eu nu aveam acces, nici nu mă interesa prea mult. Bilețele primite de la iubita lui, puse frumos într-o pungă, legate cu elastic. Eu știam unde sunt”, a spus Tudor Chirilă, în podcastul „Da, bravo!”, moderat de actorul Mihai Bobonete, relatează .

Tudor Chirilă: ”A fost o victorie a mea”

„Am fost bătut din nu știu ce motiv, probabil justificat din punctul de vedere al fratelui meu. Am decis să mă răzbun. Am luat punga de bilețele și le-am aruncat pe geam! Mă duc la dulapul tatei, iau toți pantofii din casă și-i ascund acolo! Și pantofii lui frate-miu, și ai mamei, toți.

Am plecat pe la ora 2.00-3.00 după-amiază, m-am întors la ora 9.00 seara. Sun la ușă. Tata, un munte de om, iar frate-miu ca un câine în spatele meu: «Dă-te că-l omor, dă-te că-l omor!». M-a salvat tata. A fost o victorie a mea. Trebuia să se ducă la întâlnire și n-a mai putut.

S-a dus doar în picioarele goale până jos, să culeagă bilețele. Asta a fost răzbunarea mea”, a completat Tudor Chirilă. Artistul a mai transmis că a trăit o copilărie periculoasă și dementă și chiar e uimit de faptul că a supraviețuit. Actorul făcea foarte multe năzbâtii atât singur, cât și cu fratele său.