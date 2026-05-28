Frăție distrusă în fotbalul românesc după meciul din ultima etapă din SuperLiga

Ultima etapă din SuperLiga a dus la distrugerea unei frății din fotbalul românesc. Care au fost motivele rupturii și cum au reacționat suporterii la această decizie.
Iulian Stoica
28.05.2026 | 13:37
Ultima etapă a play-out-ului a adus în prim-plan foarte multe surprize. FC Hermannstadt s-a salvat de retrogradarea directă după 2-0 cu FCSB, Farul a pierdut la limită în fața lui Metaloglobus și a ajuns la baraj, iar Petrolul a cedat în mod rușinos pe teren propriu în fața Oțelului Galați, scor 1-5.

O frăție distrusă în fotbalul românesc

Pe lângă rivalități acerbe, fotbalul românesc este plin și de „frății” între cluburi. De notorietate este relația dintre Dinamo București și Universitatea Cluj-Napoca, care nu a fost distrusă nici de retrogradarea „câinilor” în urma barajului cu U din 2022, ori cea dintre Rapid București și Politehnica Timișoara.

Până săptămâna trecută, pe același palier era și relația dintre Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. Victoria gălățenilor în meciul din ultima rundă a sezonului pe „Ilie Oană”, care a fost la un pas să trimită Petrolul la baraj, a stricat relația de prietenie dintre cele două cluburi. Trei au fost motivele principale care i-au deranjat pe „lupi”.

FCSB și Metaloglobus cu rezervele, Oțelul cu titularii

Petrolul, care evita barajul indiferent de celelalte rezultate ale ultimei runde dacă trecea de Oțelul, nu a avut pretenții ca gălățenii, scăpați de griji, să se predea. Totuși, așa cum și alte echipe care nu mai aveau vreun obiectiv în ultima etapă au mizat pe mulți jucători de rang doi, modă adoptată și de FCSB și de Metaloglobus București, prahovenii se așteptau ca și oțelarii să procedeze la fel. Dunărenii au venit însă la Ploiești cu toți titularii, niciunul neprimind vacanță mai devreme sau fiind menajat. Oaspeții au jucat determinați și, profitând de evoluția dezastruoasă a gazdelor, s-au impus la scor, 5-1.

Bucuria exagerată de la final

Petroliștii au fost deranjați apoi și de atitudinea gălățenilor pe parcursul meciului. Chiar și când scorul era 5-1 și era clar că victoria nu le poate scăpa, oțelarii au continuat să atace și să încerce să marcheze alte goluri. Asta în condițiile în care în fotbalul românesc echipele care surclasează alte formații opresc motoarele când scorul ia proporții.

Nu în ultimul rând, deși petroliștii erau disperați la final, urmărind cu înfrigurare rezultatul meciului Farul – Metaloglobus, care le-a adus salvarea directă ca urmare a surprizei uriașe reușite de bucureșteni, care s-ai impus cu 1-0 pe litoral, gălățenii se bucurau zgomotos pentru succesul obținut.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
