Fraţii Becali, negocieri la sânge cu Claudio Lotito pentru transferul lui Ştefan Radu la Lazio: “De la 1000 de euro la Dinamo a plecat la 800.000 de euro”

Mutarea s-a realizat în ianuarie 2008, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior, în vara acelui an, s-a făcut transferul definitiv în schimbul sumei totale de 4.5 milioane de euro.

Victor Becali, amintiri despre negocierile purtate cu Lotito pentru transferul lui Ștefan Radu de la Dinamo la Lazio

a povestit acum pe larg cum s-au desfășurat atunci negocierile cu președintele clubului din Roma, Claudio Lotito, și, totodată, a explicat care a fost marele impediment apărut la un moment dat în timpul tratativelor dintre părțile implicate în acea afacere.

„Și câtă polemică a născut transferul ăla… Dinamo a luat o grămadă de bani la vremea aia pentru Radu. (Cristi Coste: Patru jumătate sau cinci jumătate, ceva de genul) Cam ceva de genul, patru jumătate. A fost un milion împrumutul și după aia au mai dat trei jumătate.

O poveste, s-a vorbit de mai mult, pentru că la vremea aia se plătea. Am avut o noapte incredibilă cu președintele Lotito. El nu înțelegea, el lucra mai mult noaptea, pe el nu îl găseai ziua, pe la 14-15 dacă ajungea pe la birou și stătea până la 3-4 dimineața.

„Era o problemă că trebuia să plătești TVA”

Era o problemă că trebuia să plătești TVA. Deci la banii ăia se plătea TVA. Și după ăia făceau o cerere, trebuia rambursat TVA-ul, a pierdut omul și vreo 110.000 de euro. Nu i-a pierdut el, că ne-a oprit și nouă de prin comision.

La un moment dat, pe la 3-4 dimineața, tot vorbea cu avocații. ‘Băi, voi sunteți în Uniunea Europeană, cine v-a primit pe voi în Uniunea Europeană?’. Era o figură mare. Da, așa se spunea el. Omul ăsta vorbea la trei telefoane, ținea unul într-o ureche așa, unul într-o ureche, și unul în față.

Lotito, reacție savuroasă în timpul negocierilor: „Cine v-a primit pe voi în Uniunea Europeană?”

‘Bă, cine v-a primit pe voi în Uniunea Europeană? Avem tot felul de nații din Europa, nu am plătit TVA, nu se plătește TVA’. Pe la 4 dimineața a ajuns el la concluzia… A spus: ‘Acum mi-e clar. Fură Becali’. Oamenii ăia îi spuneau: ‘E Uniunea Europeană, nu se poate’. Nu le venea să creadă.

Am vorbit cu domnul Badea, a trimis legea tradusă, tradus tot. ‘Nu există așa ceva!’. Radu a venit la Roma, era într-un trening al lui Dinamo și ne-am dus, i-am cumpărat blugi, adidași, nu știu ce, de prin magazine de prin centru de la Roma, pe acolo. Așa a venit, că băiatul era în cantonament, ce era să facă?

Îți dai seama, el să rămână acolo, dar noi ne tot ciondăneam cu ăsta, că nu ne înțelegeam, ca orice băiat tânăr care vrea să prindă un contract afară, nu? Și uite ce carieră a făcut Radu la… A fost și un băiat foarte serios, un băiat muncitor.

Cum a reușit Ștefan Radu să ajungă la un asemenea nivel. Victor Becali: „Nu a fost de două ori într-o discotecă”

Radu nu a fost de două ori într-o discotecă. Radu nu a fost în Italia de două ori într-o discotecă. Cred că o dată a fost așa la un eveniment cu echipa. Ce carieră a făcut la Lazio, a fost un…

Pe Lotito îl așteptau, când te duceai acolo la el la birou, mai ales noaptea, era prin centru pe la Roma, cred că stăteau câte 10 agenți, îl așteptau. Trecea pe lângă ei, parcă nici nu îi băga în seamă. Parcă nici nu îi vedea. Țipa, urla, nu avea… Era poate directorul sportiv care l-a văzut pe Radu, Walter Sabatini. Și ăla îmi spunea mie că trebuia să plece.

Și la un moment dat: ‘Walter, vino aici!’. Venea ăla: ‘Cine te-a chemat?’. Figură mare. Și când am prelungit o dată contractul lui Radu, sună: ‘Vino la Roma’. Când ne-am dus acolo, nu e, e la Parlament, nu știu unde mi-a zis. ‘Domn’e, vin din România. Spuneți-i că plec, când mă întorc, o să coste mai mult contractul jucătorului’.

Se apropia septembrie, să se închidă… (n.r. perioada de transferuri). Într-un aeroport. Suna, țipa, urla la telefon. ‘Vino’. ‘Nu’. Și așa a mai pus la contractul lui Radu. La început, când a semnat, cred că avea vreo șapte, opt sute de mii de euro (n.r. salariu pe an). Erau bani, era un contract bun.

Diferență colosală între salariul lui Ștefan Radu de la Dinamo și cel de la Lazio

La Dinamo l-am ajutat eu să cumpere un apartament. L-am rugat pe, Dumnezeu să îl ierte, Vasile Turcu. I-a renovat apartamentul, că nu avea băiatul bani să-și renoveze apartamentul. Erau contractele mici. Nu știu dacă avea o mie pe lună. Era junior, venise de la juniori. Un băiat foarte serios, a făcut o carieră frumoasă.

Nu știu (n.r. ce o să facă Ștefan Radu mai departe), nu am mai vorbit. Probabil că el va rămâne, cred că a avut o ofertă să rămână în club. Și la Dinamo cât a jucat avea așa spiritul lui Dinamo. Cum era, Dumnezeu să îl ierte, Hîldan, care, dacă la pauză era 0-0, intra și dădea prin toate alea pe acolo, dărâma vestiarul”,