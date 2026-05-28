Frații Cămătaru, dezvăluiri despre soțul senatoarei PNL care veghează la siguranța națională. Povestea lăutarului îmbrăcat în mireasă și închis în frigider

Numele unui important senator PNL apare evocat în al doilea episod al documentarului Cămătarii, care urmează să fie difuzat la Pro TV, luni, 1 iunie 2026. Dezvăluirile au legătură cu dosarul în care 30 de membri ai grupării Cămătarilor au fost condamnați, în iulie 2005, pentru șantaj, cămătărie, tâlhărie, sechestrare de persoane și tentativă de omor calificat.

Cum a ajuns senatoarea PNL să fie pomenită în documentarul Cămătarii. Nicoleta Pauliuc are atribuții în securitatea națională

Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, senator și președinte în comisia care legiferează și supraveghează domenii precum: activitatea serviciilor de informații, a poliției, cu rol esențial în combaterea infracționalității și în securitatea națională, apare pomenită de mai multe ori în al doilea episod al seriei Cămătarii, care poate fi vizionat, în prezent, pe Voyo. Legătura senatoarei cu mega-dosarul DIICOT se face prin intermediul soțului ei, Viorel Pauliuc, fost ofițer de poliție, care a devenit inculpat, după ce procurorii au interceptat convorbiri între acesta și doi locotenenți ai fraților Cămătaru, care au sechestrat, torturat și agresat sexual un lăutar care le datora bani.

”Pauliuc este soțul actualei șefe a comisie pentru apărare. Era avocată la momentul ăla. Am făcut eu percheziție la Pauliuc acasă și a venit și doamna Pauliuc”, a declarat fostul procuror și șef al DGA, Marian Sîntion, în cadrul Cămătarii.

Documentarul prezintă o serie de mărturii, inclusiv ale fraților Nuțu și Sile Cămătaru, precum și pasaje din rechizitoriul întocmit de procurorul Sîntion, care-l leagă pe soțul senatoarei Pauliuc de dosarul Cămătarilor. Martorii citați au declarat că Viorel Pauliuc a încercat mai mult să împiedice ancheta, încercând să convingă victima să returneze banii datorați membrilor clanului.

Lăutarul Trompetuță, îmbrăcat în mireasă și închis în frigider de locotenenții fraților Cămătaru

”Martorul Badea Virgiliu relatează ce îi comunicase victima Drăgoi Eugen (zis Trompetuță): Dosarul având ca obiect faptele de lipsire de libertate și șantaj la care a fost supusă victima este tergiversat de inspectorul de poliție la care a fost repartizat: inspectorul Pauliuc Viorel. Acesta nu face altceva decât să o determine pe partea vătămată să-și retragă plângerea și să achite sumele de bani pe care le datora numiților Costel Bugati adică Costel Preda și Fluturică, adică Silviu Dudiță”, se arată în rechizitoriul 265/P/2004 instrumentat de DIICOT și citat în cadrul producției.

Eugen Drăgoi zis Trompetuță a fost . Acesta a dezvăluit că a luat bani cu camătă și nu i-a mai putut returna, motiv pentru care a fost dus într-un imobil de Bugati și Fluturică, șefii brigăzii de ”recuperatori” ai fraților Cămătaru. Acesta a mai declarat că a fost amenințat cu bătăi, incendierea casei, violarea copilului și a soției.

Acesta a povestit că, ulterior, a fost bătut ”cu pumnii în cap și cu bâte de lemn până a leșinat”. După ce s-a trezit, au încercat să-l forțeze să bea vodcă, l-au întors cu capul în jos și l-au lovit ”de la tălpi până în zona umerilor”. În final, bărbatul a fost obligat să se îmbrace într-o rochie de mireasă, fiind apoi agresat sexual și băgat într-o cameră frigorifică unde a fost lăsat până a doua zi. Faptele de mai sus au fost recunoscute parțial de Nuțu și Sile Cămătaru, însă aceștia spun că nu au dat ordin și nici nu au avut cunoștință de intențiile propriilor bodygurazi.

Soțul senatoarei PNL, la masă cu interlopii. Sile Cămătaru: ”A venit să stea de vorbă cu mine”

”Eu am fost plecat până în Spania și i-am atras atenția lui Bugati să îl lase, să nu-i facă nimic, că-mi ajunsese ceva pe la urechi. Cum am plecat, el l-a luat pe Fluturică, ăla avea să-i dea și niște bani lui Fluturică și știu eu ce i-au făcut, l-au îmbrăcat în mireasă, ce i-au făcut pe acolo. L-or fi și pălmuit…”, a declarat Nuțu în Cămătarii.

După ce a scăpat de agresori, Eugen Drăgoi a mers la poliție, unde a povestit ce i s-a întâmplat. Aici a dat de inspectorul Viorel Pauliuc, . Pauliuc era, se pare, o mai veche cunoștință a fraților Cămătaru, după cum chiar aceștia susțin.

”Un polițist renumit, care în următorul dosar, cel anchetat se Sîntion a fost și el în dosar cu noi… se numea Pauliuc, nevastă-sa e avocată ceva, Nicoleta… a venit la Calypso să stea de vorbă cu mine. (…) Pauliuc n-a făcut pușcărie, că l-a pus instanța liber și a fugit, n-a mai venit nici până-n ziua de azi”, susține Sile Cămătaru.

Polițistul Pauliuc, interceptat în timp ce vorbea cu Fluturică: ”Să trăiți domnule general”

În realitate la acea vreme, Viorel Pauliuc se afla în legătură cu locotenenții clanului Cămătaru, potrivit informațiilor din dosar prezentate în documentar.

Conovrbire înregistrată în 12.03.2003, ora 13:59 – Pauliuc Viorel cu Dudiță Silviu (Fluturică) Dudiță Silviu (Fluturică): Să trăiți domnule general, ce facem cu restanțierul? Pauliuc Viorel: Restanțierul (râde). Am vorbit cu el adineauri. Dudiță Silviu (Fluturică): Și ce-a zis, șefu? Pauliuc Viorel: A zis că pe la patru, patru jumate, mă sună că așteaptă să-i intre banii din bancă. Îi zic: bă, fii atent că tu ți-ai dat cuvântul de față cu mine și nu știu cum te-o ierta, dar eu nu te iert. Dudiță Silviu (Fluturică): Se știe, dacă e, suplimentăm fondul de rulmenți Pauliuc Viorel: Da, bine, pa!

Mai mult, în anul 2003, în timp ce Trompetuță discuta cu inspectorul Pauliuc, la fața locului și-ar fi făcut apariția Costel Bugati și Fluturică. Toți cei trei ar fi făcut presiuni asupra victimei să achite datoriile restante. Discuția ar fi fost înregistrată, însă, de lăutar.

Cum a scăpat soțul senatoarei PNL de închisoare și de ce nu a fost judecat în același dosar cu Nuțu și Sile Cămătaru

Viorel Pauliuc nu a făcut parte, propriu-zis, din dosarul Cămătarilor, pentru că a fost anchetat separat și apoi trimis în judecată, ținând cont de statutul său de cadru activ în poliție. Fostul procurori Marian Sîntion a povestit că acesta a reușit să speculeze anumite vicii procedurale care au dus la o sentință cu suspendare pentru favorizarea infractorului.

”Tot din cauza mentalității judecătorilor a trebuit să spargem dosarul, pentru că era căpitanul Pauliuc, polițist de poliție criminală, de fapt – cei care ridicau probele la cercetarea la fața locului. Asta a fost în 2002, pentru faptele pe care i le-am reținut-o noi, de lipsire de libertate și șantaj.

După 2003 sau 2004 s-a înființat poliția judiciară, iar judecătorii de la Curtea de Apel au venit cu o găselniță și au zis: ăsta, dacă era la poliția criminală, înseamnă că era polițist de judiciară. Și i-a retroactivat legea și ne-a determinat să rupem dosarul de el, pentru că, ăsta fiind căpitan, el trebuia dus pentru mandat de arestare la Curtea de Apel, nu la Tribunal cum l-am dus noi”, a explicat Sîntion.

Avere impresionantă pentru soții Pauliuc

Două decenii mai târziu, soția fostului polițist care a fost trimis în judecată pentru că se aliase cu membrii clanului Cămătaru, a ajuns o figură politică importantă, fiind senator PNL cu trei mandate parlamentare la activ și prim-vicepereședinte al partidului. La 21 decembrie 2024, ea s fost reconfirmată ca președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din senat, precum și membru în delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

În trecut, ea mai făcut parte din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, în Comisia pentru constituționalitate precum și în cea juridică.

Pauliuc s-a bucurat din plin de încrederea colegilor din PNL, care au pus-o prima pe listele pentru Senatul României la alegerile din 2024. De altfel, ea este și una dintre cele mai bogate senatoare, deținând o avere importantă alături de soțul ei:

16 terenuri intravilane, în București, Dragomirești-Vale, Chitila și Giurgiu, cu suprafețe între 20 și 88.500 de metri pătrați, cumpărate de cei doi soți între 2002 și 2023;

34 terenuri agricole, în Constanța, Giurgiu, Moara Vlăsiei și Dragomirești-Vale, cu suprafețe cuprinse între 1.300 și 615.000 de metri pătrați, cumpărate și dobândite prin hotărâre judecătorească, în perioada 2005 – 2023;

Trei apartamente în București, cu suprafețe între 83 și 120 de metri pătrați, cumpărate și primite drept donație, în perioada 2002 – 2023;

Ceasuri în valoare de 55.000 de euro;

A vândut un teren intravilan la prețul de peste 470.000 de euro;

Conturi și depozite bancare de peste 430.000 euro

Acțiuni și împrumuturi acordate de peste 1.2 milioane de euro

Asociat la mai multe societăți comerciale, membru al Baroului București, și membru în comitetul direcor al Institutului de Studii Populare

Surse: Declarația de avere din 2023, declarația de interese din 2024

FANATIK a încercat să ia legătura cu Nicoleta Pauliuc pentru a obține o reacție în legătură cu afirmațiile referitoare la familia ei, în documentarul Cămătarii, însă aceasta nu a răspuns până la ora publicării prezentului articol.