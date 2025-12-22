Frații Nando și Dani Mocanu și-au împodobit apartamentul și se pregătesc de sărbători în Italia. Ce se întâmplă cu cererea de extrădare

ADVERTISEMENT

Frații Nando și Dani Mocanu se pregătesc de sărbătorile de iarnă în Italia, acolo unde au fost plasați în arest la domiciliu până când judecătorii din Peninsulă vor stabili dacă aceștia vor fi extrădați. Decizia va fi luată abia pe 20 ianuarie, după ce Curtea de Apel din Napoli a amânat dezbaterea referitoare la solicitarea statului român de a-i trimite pe cei doi acasă, pentru a-și executa pedeapsa cu închisoarea.

Apartamentul în care Nando și Dani Mocanu sunt ”cazați” ar aparține tatălui lor

Nando și Dani Mocanu, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, s-au făcut comozi în Italia. Cei doi locuiesc în localitatea Casola din Napoli, într-un fost hotel transformat în bloc de apartamente. Tatăl fraților, Viorel Mocanu, ar deține un imobil aici, de unde polițiștii italieni i-au săltat pe cei cei doi, în urmă cu câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

Recent, fratele lui Dani Mocanu a postat prima fotografie de la balconul apartamentului din Italia, în care apare îmbrăcat la patru ace și extrem de încrezător. În antiteză, balustrada din spatele său este una veche și ușor ruginită, dar împodobită cu o beteală specifică sărbătorilor de iarnă.

Potrivit datelor transmise public de poliția italiană, imobilul de unde frații Nando și Dani Mocanu au fost ridicați se află pe strada Via Gesini și tot aici au ales cei doi să execute arestul la domiciliu. Asta nu înseamnă că manelistul și fratele lui stau în casă 24 de ore pe zi.

ADVERTISEMENT

În Italia, procedura arestului la domiciliu presupune doar obligația de a fi prezent la domiciliu în intervalul 23:00 – 06:00. Potrivit unor informații vehiculate în presă, Nando și Dani Mocanu și-ar fi găsit deja un job în Italia, la restaurantul unui român. Nu pentru că ar avea nevoie de bani, ci pentru că ”dă bine în instanță”.

ADVERTISEMENT

Cum sfidează Dani Mocanu autoritățile române, din Italia

Altfel, Dani Mocanu pare în continuare să sfideze autoritățile din România chiar și de la distanță. El și-a schimbat fotografia de profil din social media cu ”posterul” de persoană căutată, afișat pe site-ul poliției române. De asemenea, pe pagina lui a fost publicat o filmare cu un Ferrari de 600.000 de euro pe care ”l-a primit de la Moș Crăciun” cu doar câteva zile înainte de condamnare.

Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost găsiți vinovați pentru . Atunci, un grup de bărbați din care făcea parte și frații Mocanu au agresat două persoane ca urmare a unei altercații pentru un loc de parcare. Una dintre victime a ajuns la spital cu fractură craniană după ce ar fi fost lovit de Nando, cu o bară metalică în zona capului. În acest timp, Dani Mocanu l-ar fi imobilizat pe bărbat pentru a nu putea fugi.

ADVERTISEMENT

Frații Mocanu au fugit din țară înainte de condamnare

Condamnați la finalul lunii noiembrie, frații Mocanu nu au fost găsiți la domiciliu de polițiștii care au venit . Ulterior s-a aflat că aceștia fugiseră în Italia cu câteva zile mai devreme.

După ce autoritățile din România i-a dat în urmărire internațională, aceștia au fost identificați și reținuți de polițiștii italieni, în provincia Napoli. Până acum, justiția italiană nu s-a pronunțat în legătură cu cererea de extrădare a fraților Mocanu.