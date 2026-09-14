ADVERTISEMENT

Frații Pavăl, proprietarii de la Dedeman, iau în calcul o schimbare în ceea ce privește lanțul de magazine Carrefour achiziționat la începutul acestui an. Iată ce vor să facă, în realitate, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc.

Frații Pavăl, transformare radicală asupra magazinelor Carrefour

La începutul lui 2026 cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au anunțat că . Dragoș și Adrian Pavăl au cumpărat cele 478 de magazin de pe teritoriul țării noastre, tranzacția fiind cotată la suma de 823 milioane de euro, aproximativ 4,1 miliarde lei la un curs rotund de 5 lei/euro.

ADVERTISEMENT

Afaceriștii români sunt pregătiți acum să transforme complet locațiile. Se gândesc atât la modificarea numelui, cât și la alte aspecte de ordin administrativ și design. Brandul are nevoie să fie schimbat cât mai curând, deși afaceriștii au dreptul să folosească în continuare denumirea actuală printr-o licență acordată de Grupul Carrefour. Durata exactă a licenței nu a fost anunțată.

Numele poate fi transformat complet pentru că milionarii vor o rebranduire ca la carte. Potrivit , decizia finală nu a fost luată în momentul de față. Inițial, a fost adus în discuție brandul KORRA, care le aparține celor doi afaceriști și care este înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) din 2007.

ADVERTISEMENT

„Proprietarii Dedeman lucrează deja la noul brand care va înlocui sigla Carrefour pe magazinele cumpărate. Au angajat în acest sens una dintre cele mai importante agenții specializate în consultanță și design de brand de pe piața locală. După alegerea noului brand, schimbarea va fi efectuată anul viitor”, adaugă sursa citată mai devreme.

ADVERTISEMENT

Carrefour, afacerea cu care frații Pavăl au intrat în domeniul alimentar

În prezent, se lucrează la un brand nou, care va înlocui actuala siglă a magazinelor Carrefour. Decizia vine la scurtă vreme după ce frații Pavăl au arătat că sunt . Cei doi vor să construiască un turn de 160 de metri într-un oraș foarte cunoscut din România.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, achiziționarea magazinelor de către cei mai bogați patroni din fotbalul românesc reprezintă o decizie importantă. Prin urmare, au marcat intrarea lor în domeniul alimentar. Anterior, Carrefour a preluat hipermarketurile Cora, de la grupul belgian Louiz Delhaize. Mai exact, este vorba de 10 hipermarketuri și 8 magazine de proximitate Cora Urban, dar și aproximativ 2.400 de angajați.