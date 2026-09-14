Sport

Schimbarea luată în calcul de frații Pavăl legat de magazinele Carrefour. Ce vor să facă cei mai bogați patroni din fotbalul românesc

Ideea pe care vor să o implementeze frații Pavăl pentru supermarketurile Carrefour. Oamenii de afaceri sunt pregătiți pentru o transformare radicală.
Alexa Serdan
14.09.2026 | 09:50
Schimbarea luata in calcul de fratii Paval legat de magazinele Carrefour Ce vor sa faca cei mai bogati patroni din fotbalul romanesc
Frații Pavăl lucrează la un nou brand pentru magazinele Carrefour. Sursa foto: Facebook.com
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Frații Pavăl, proprietarii de la Dedeman, iau în calcul o schimbare în ceea ce privește lanțul de magazine Carrefour achiziționat la începutul acestui an. Iată ce vor să facă, în realitate, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc.

Frații Pavăl, transformare radicală asupra magazinelor Carrefour

La începutul lui 2026 cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au anunțat că achiziționează întreaga rețea Carrefour România. Dragoș și Adrian Pavăl au cumpărat cele 478 de magazin de pe teritoriul țării noastre, tranzacția fiind cotată la suma de 823 milioane de euro, aproximativ 4,1 miliarde lei la un curs rotund de 5 lei/euro.

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Afaceriștii români sunt pregătiți acum să transforme complet locațiile. Se gândesc atât la modificarea numelui, cât și la alte aspecte de ordin administrativ și design. Brandul are nevoie să fie schimbat cât mai curând, deși afaceriștii au dreptul să folosească în continuare denumirea actuală printr-o licență acordată de Grupul Carrefour. Durata exactă a licenței nu a fost anunțată.

Numele poate fi transformat complet pentru că milionarii vor o rebranduire ca la carte. Potrivit profit.ro, decizia finală nu a fost luată în momentul de față. Inițial, a fost adus în discuție brandul KORRA, care le aparține celor doi afaceriști și care este înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) din 2007.

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„Proprietarii Dedeman lucrează deja la noul brand care va înlocui sigla Carrefour pe magazinele cumpărate. Au angajat în acest sens una dintre cele mai importante agenții specializate în consultanță și design de brand de pe piața locală. După alegerea noului brand, schimbarea va fi efectuată anul viitor”, adaugă sursa citată mai devreme.

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Carrefour, afacerea cu care frații Pavăl au intrat în domeniul alimentar

În prezent, se lucrează la un brand nou, care va înlocui actuala siglă a magazinelor Carrefour. Decizia vine la scurtă vreme după ce frații Pavăl au arătat că sunt la un pas de a da lovitura în sectorul dezvoltărilor imobiliare. Cei doi vor să construiască un turn de 160 de metri într-un oraș foarte cunoscut din România.

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În altă ordine de idei, achiziționarea magazinelor de către cei mai bogați patroni din fotbalul românesc reprezintă o decizie importantă. Prin urmare, au marcat intrarea lor în domeniul alimentar. Anterior, Carrefour a preluat hipermarketurile Cora, de la grupul belgian Louiz Delhaize. Mai exact, este vorba de 10 hipermarketuri și 8 magazine de proximitate Cora Urban, dar și aproximativ 2.400 de angajați.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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