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Au multe proiecte în desfășurare, dar nu se opresc aici. Frații Pavăl sunt la un pas de a da lovitura în domeniul construcțiilor într-un oraș cunoscut din țara noastră. Ideile lor de afaceri se extind inclusiv peste hotare.

Planul pe care vor să-l pună în aplicare frații Pavăl

Dragoș și Adrian Pavăl se numără printre cei mai înstăriți români. Cei doi frați au numeroase afaceri, iar de curând în Elveția. O altă investiție vizată de proprietarii Dedeman are legătură tot cu un proiect care se desfășoară în afara granițelor României.

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Cei doi afaceriști pentru renovarea completă a unui hotel istoric de 4 stele. Unitatea de cazare este situată pe malul Lacului Garda, în Gardone Riviera, Italia. Potrivit , cei mai bogați patroni din fotbalul românesc sunt la un pas să dea încă o lovitură în business.

Recent, au cumpărat integral firma de dezvoltări imobiliare CNE Retail, care a fost deținută indirect de antreprenorul clujean Dorin Bob. Prin intermediul acestei companii frații vor dezvolta un mega-proiect în Ardeal. Planurile lor se concentrează pe orașul Cluj-Napoca, pe terenul pe care este amplasat acum hipermarketul Cora.

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Pământul a fost cumpărat în urmă cu 2 ani de către Pavăl Holding. Astfel, afaceriștii au dreptul de utilizare a respectivului teren, dar și galeria comercială în care funcționa fostul magazin. Acesta ar urma să fie înlocuit cu un turn aparthotel de 160 de metri înălțime. Clădirea va dispune de un număr de 33 de etaje.

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Cum va arăta proiectul fraților Pavăl

Patronii de la Dedeman au în vedere construirea unui mall și a unui centru de divertisment pentru petrecerea timpului liber. Acestea se vor ridica pe terenul cu o suprafață totală de peste 76.000 de metri pătrați, aflați aproape de localitatea Florești. Întreaga idee a fost expusă sub denumirea „Entertainment Mall”.

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Documentația prezentată deja autorităților prevede că investiția este împărțită în două părți. Prima etapă vizează terenurile cu o suprafață totală de 7,6 hectare, precum și cel pe care funcționează actualul hipermarket Carrefour, cu o suprafață de aproape 11 hectare. Piesa centrală a proiectului este un „entertainment mall”. Acest concept este prezentat drept principalul motor al investiției.

Mai mult, complexul ar urma să includă funcțiuni comerciale, servicii, activități culturale și sportive. De asemenea, va dispune de spații de agrement și petrecere a timpului liber, atât în interior, cât și în exterior. În prezent, proiectul fraților Pavăl se află într-o etapă preliminară în care sunt analizate și studiate mai multe chestiuni din punct de vedere urbanistic.