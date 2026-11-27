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Frații Dragoș și Adrian Pavăl nu pierd timpul după preluarea afacerilor Carrefour din România. Proprietarii Dedeman, care finanțează și un proiect ambițios în fotbalul românesc, au semnat documentele pentru prima reorganizare internă a gigantului comercial. Decizia vizează lanțul de supermarketuri Supeco.

Frații Pavăl au luat prima decizie importantă la Carrefour după afacerea de 823 de milioane de euro

După ce au construit un adevărat imperiu în industria bricolajului, frații Pavăl au intrat în forță și pe piața de retail alimentar. Cei doi miliardari au preluat operațiunile Carrefour din România în urma unei tranzacții evaluate la 823 de milioane de euro.

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La doar câteva luni distanță, au început reorganizarea afacerii cumpărate de la francezi. Potrivit , aceștia au semnat documentele privind fuziunea dintre Carrefour România SA și Supeco Investment SRL, societatea care operează supermarketurile Supeco. Carrefour va prelua întregul patrimoniu al companiei Supeco Investment, iar societatea absorbită va fi radiată din Registrul Comerțului. Fuziunea ar urma să producă efecte juridice și contabile începând cu 31 decembrie 2026.

Ce se întâmplă cu supermarketurile Supeco

Supeco a intrat pe piața din România în 2014. Lanțul de supermarketuri de tip discount a trecut pe profit abia în 2024, după zece ani consecutivi de pierderi. În prezent, pe site-ul retailerului sunt listate 28 de magazine. Fuziunea nu presupune automat închiderea acestora.

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Frații Pavăl pregătesc însă o schimbare și mai amplă. Miliardarii români lucrează la dezvoltarea unei noi identități comerciale, care să înlocuiască brandul Carrefour. Schimbarea siglelor magazinelor ar urma să aibă loc în 2027, la mai bine de un sfert de secol de la intrarea francezilor pe piața românească.

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Frații Pavăl au investit milioane de euro și în fotbalul românesc

În paralel cu extinderea imperiului comercial, pun umărul la renașterea fotbalului băcăuan. Compania celor doi miliardari a devenit, în 2021, principalul sponsor al academiei înființate de Cristian Ciocoiu, fostul atacant al Stelei.

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La Ruși-Ciutea, în apropierea Bacăului, a fost dezvoltată o bază sportivă modernă, cu patru terenuri de antrenament, sală de forță și vestiare. În aprilie 2024, Cristian Ciocoiu a dezvăluit că valoarea totală a investițiilor în proiect a ajuns la aproximativ cinci milioane de euro. Printre planurile de dezvoltare s-a numărat inclusiv construirea unui stadion cu o capacitate de 8.000 de locuri.