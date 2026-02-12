News

Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră

Tranzacția anului în România, preluarea de Carrefour de către Pavăl Holding, intră direct în Top 5 al celor mai mari tranzacţii de pe piaţa internă şi pe locul 2 în topul achiziţiilor făcute de o companie românească.
Daniel Spătaru
12.02.2026 | 15:45
Achiziţionarea Carrefour de către fraţii Pavel schimbă harta retailului din România Foto: colaj Fanatik
Negocierile pentru cea mai spectaculoasă tranzacţie de pe piaţa românească, achiziţionarea Carrefour de către fraţii Pavăl, proprietarii Dedeman, au fost confirmate joi de ambele părţi, preţul de vânzare depăşind 800 de milioane de euro. În timp ce Carrefour este unul dintre principalii jucători de piaţa de retail, fraţii Pavăl sunt printre cei mai bogaţi români, cu un portofoliu de afaceri diversificat.

Achiziţia Carrefour, a doua cea mai mare tranzacţie făcută de o companie românească

Valoarea acestei tranzacţii, confirmată de Carrefour, se ridică la 823 de milioane de euro, ceea ce ar plasa-o direct în Top 5 al celor mai mari achiziţii din România. Vânzarea implică întreaga rețea de magazine Carrefour din România, care operează într-un multi-format care include hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate, iar finalizarea preluării este estimată pentru a doua jumătate a acestui an, fiind condiţionată de obținerea avizelor necesare din partea mai multor autorități, inclusiv a Consiliului Concurenţei.

În momentul în care va fi confirmată, această tranzacţie ar fi a patra cei mai importantă ca valoare de pe piaţa românească. Pe primul loc se află achiziţionarea reţelei de magazine Profi de către grupul belgiano-olandez Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, pentru suma de 1,4 miliarde de euro. Urmează achiziţionarea Enel de către PPC, cea mai mare companie de energie din Grecia, în schimbul a 1,3 miliade euro, podiumul fiind completat de preluarea acţiunilor Exxon Mobile în România de către Romgaz (cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România), pentru o cifră care se învârte în jurul a un miliard de euro. Astfel, achiziţia Carrefour România de către Pavăl Holding reprezintă a doua cea mai mare tranzacţie efectuată de o companie românească.

Această achiziţie are potenţialul de a schimba dramatic harta retailului pe piaţa internă, prin intrarea pe piaţă a unui important jucător român. Cu aproximativ 1.100 de puncte de vânzare (Dedeman+Carrefour), fraţii Pavăl devin o concurenţă foarte puternică pentru cele 900 de magazine deţinute de Schwarz Group (Lidl + Kaufland) şi cele 1.400 magazine Ahold Delhaize (Profi + Mega Image). Piaţa devine astfel tripolară şi pentru prima oară în ultimii 30 de ani unul dintre poli este românesc.

De ce s-au decis fraţii Pavăl să cumpere Carrefour România

Dragoş Pavăl, preşedintele Pavăl Holding, a explicat că interesul pentru Carrefour a izvorât şi din admiraţia pe care a avut-o dintotdeauna pentru compania franceză, al cărei mod de a face afaceri l-a inspirat în dezvoltarea propriului bussines, reţeaua de bricolaj Dedeman. „Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman.

Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține”, a spus Dragoş Pavăl.

Ce afaceri au fraţii Adrian şi Dragoş Pavăl

Achiziția, care include întreaga rețea Carrefour România formată din 478 de unități comerciale (55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 magazine de tip discount), reprezintă intrarea fraților Pavăl pe piața retailului alimentar, adăugând astfel un nou segment de bussines imperiului diversificat pe care l-au dezvoltat de-a lungul anilor.

Pe lângă reţeaua Dedeman, Adrian şi Dragoş Pavăl sunt jucători activi în domeniul imobiliar, fiind proprietarii mai multor clădiri de birouri, între care complexul U Center din Bucureşti dar şi deţinătorii portofoliului preluat de la CA Immo. Sunt activi, de asemenea, pe piaţa materialelor de construcţii (deţin 99% din acţiunile Cemacon), farmaceutică (deţin 30% din Farmaciile Tei şi Bebe Tei), dar şi în domeniul bancar. Toate aceste posesiuni şi investiţii îi plasează pe fraţii Pavăl printre cei mai bogaţi români, cu o avere estimată la 3,7 miliarde de dolari. Un bonus la această avere este implicarea lor fotbal, fiind sponsorii grupării de liga a doua FC Bacău.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
