Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc

Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, Dragoş şi Adrian Pavăl, au luat o decizie uriașă. Demersul pe care se concentrează în afara granițelor României.
Alexa Serdan
27.02.2026 | 17:15
Investiția făcută de frații Pavăl, în Grecia. Sursa foto: Facebook.com
La scurtă vreme după ce au cumpărat magazinele Carrefour, frații Pavăl au dat o nouă lovitură în sectorul afacerilor. Iată ce pas radical au făcut în afara țării noastre, unde doresc să se extindă tot mai mult în următoarea perioadă.

Ce demers au făcut frații Pavăl, în străinătate

Patronii de la Dedeman, Dragoș și Adrian Pavăl, sunt de neoprit. Recent, au intrat în istoria marilor tranzacții făcute de afaceriștii români. Au achiziționat toate magazinele Carrefour de pe teritoriul țării noastre.

Tranzacția care depășește valoarea de 800 de milioane de euro nu i-a determinat să ia o pauză. Dimpotrivă, cei doi frați au luat o decizie uriașă. Au hotărât să investească masiv în businessurile pe care le desfășoară în străinătate.

Astfel, au majorat capitalul social al lanțului de magazine Praktiker din Grecia, cu 14,05 milioane de euro. Totul s-a desfășurat la scurtă vreme după ce decizia anterioară a fost înregistrată la Registrul General al Comerțului.

Suma va fi folosită, în general, pentru accelerarea transformării digitale. Prin urmare, se deschide un  capitol special în cadrul companiei românești, care a achiziționat lanțul DIY (Do It Yourself) de la fondul de investiții Fairfax, în vara lui 2025.

În urmă cu câteva luni capitalul social al acestei firme grecești era de 7 milioane de euro. Acum, frații Pavăl l-au majorat cu o sumă de trei ori mai mare, ajungându-se la 22,1 de milioane de euro, potrivit stiripesurse.ro.

Ce planuri au frații Pavăl

Frații Pavăl au planuri mari cu investiția pe care o fac în Grecia. Magazinele Praktiker vor fi spațiul ideal pentru produsele făcute în fabricile Dedeman din România. Mai mult decât atât, milionarii au și alte idei în afara țării.

Prin urmare, urmăresc să cumpere aproximativ 8 proprietăți care găzduiesc magazine Praktiker. Acestea au fost folosite de Eurobank în 2019, însă după fuzionarea cu Grivalia Properties, spațiile au fost incluse în acordul cu Fairfax, care este acționar al Eurobank.

În prezent, lanțul deținut de cei doi afaceriști are 17 magazine. Dintre acestea 6 sunt în regiunea Attica (din jurul capitalei, Atena). Alexandroupoli, Volos, Salonic, Heraklion Creta, Ioannina, Kalamata, Corfu, Larissa, Xanthi, Patras și Rhodos dețin câte un magazin de acest fel.

În concluzie, frații Pavăl au dat o lovitură colosală în Europa. Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, deținătorii clubului FC Bacău, continuă să investească în diferite direcții. Cei doi au o avere de aproape 3,5 miliarde de dolari.

Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
