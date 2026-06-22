Sport

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au finalizat tranzacția de 823 de milioane de euro și aplică măsuri radicale. Vești uriașe pentru români de la cei mai bogați patroni din fotbal

Recent, frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au realizat una dintre cele mai importante tranzacții interne, în valoare de 823 de milioane de euro. Ce au decis, ulterior, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc.
Adrian Baciu
22.06.2026 | 12:02
Fratii Paval proprietarii Dedeman au finalizat tranzactia de 823 de milioane de euro si aplica masuri radicale Vesti uriase pentru romani de la cei mai bogati patroni din fotbal
Cei mai bogați patroni din fotbalul intern, frații Pavăl Dedeman - proprietarii Dedeman, vești uriașe pentru români. Sursa foto: Facebook / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au dat lovitura în prima jumătate a acestui an și au definitivat tranzacția de 823 de milioane de euro a unui lanț important de magazine. Acum, frații Pavăl, proprietarii Dedeman, aplică măsuri radicale în domeniul retail. Sunt vești uriașe pentru români de la cei mai bogați patroni din fotbalul intern.

Cei mai bogați patroni din fotbalul intern, vești uriașe pentru români. Schimbarea impusă  de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după noua ”achiziție”

La începutul acestui an, grupul Carrefour anunța, la Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri directe și exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România. Acestea erau evaluate la un total de 823 milioane de euro, undeva la 930 de milioane de dolari. Tranzacția a avansat rapid, iar rețeaua de hipermarketuri Carrefour a fost cumpărată.

ADVERTISEMENT

În etapa următoare, cei mai bogați patroni din fotbalul intern sunt deciși să schimbe total modul de afaceri al business-ului de 823 de milioane de euro. Mai exact, Carrefour România a anunțat o decizie istorică ce va fi impusă la nivelul țării noastre. Absolut toate supermarketurile din acest lanț vor vinde exclusiv fructe și legume românești de sezon.

Automat, asta înseamnă renunțarea în totalitate la importuri pentru aceste categorii de produse. Inițiativa pusă la cale de Dragoş Paval (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani), proprietarii Dedeman, este un veritabil imbold și o șansă nemaiîntâlnită în acest sector pentru producătorii locali, dar și o schimbare majoră în strategia de aprovizionare.

ADVERTISEMENT
Peiu susține că Nicușor Dan și PSD presează AUR să voteze Guvernul Veștea:...
Digi24.ro
Peiu susține că Nicușor Dan și PSD presează AUR să voteze Guvernul Veștea: „Asta ar aduce prăbuşirea partidului”

Anunțul făcut de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, privind măsurile impuse la Carrefour

La ora actuală, la nivel național, Carrefour are 478 de unități comerciale. Acestea sunt: 55 de hipermar­ke­turi, 191 de supermarketuri, 202 maga­zine de proximitate şi 30 de magazine de tip discount. Compania a înregistrat vânzări brute de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 şi estimat pentru anul trecut. Aceste cifre plasează compania drept unul dintre cei mai mari retaileri din țară.

ADVERTISEMENT
Diana Munteanu a mers
Digisport.ro
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, cei care patronează FC Bacău din Liga a 2-a, sunt recunoscuți ca doi dintre cei mai discreți antreprenori români. Ei sunt plasați în fruntea topului celor mai bogați români întocmit de Forbes, cu o avere cumulată de 3,6 – 3,7 miliarde de dolari. După ce au finalizat achiziția Carrefour, cei doi afaceriști au anunțat măsurile impuse de îndată în noul lor business:

ADVERTISEMENT
  • Stop importuri: Nu mai cumpără fructe și legume din străinătate pentru categoriile de sezon
  • Producători locali: Aprovizionare exclusiv de la fermieri români
  • Extindere rețea: Colaborare cu producători ”ultra-locali”
  • 100% românesc: Obiectivul de a ajunge la aproape 100% produse românești în magazine
  • Cooperative: Listarea tuturor cooperativelor agricole

Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea locală”, au declarat frații Pavăl, conform Bugetul.

Ce produse românești de sezon – fructe și legume – vor putea cumpăra cetățenii de la supermarket-urile fraților Pavăl

Proprietarii Dedeman au prezentat și lista cu fructe și legume de sezon vizate de măsura lor. E vorba de: cireșe, caise, piersici (iunie-iulie), prune, mere, pere (august-octombrie), struguri, gutui (toamna), roșii, castraveți, ardei (iunie-septembrie), vinete, dovlecei (iulie-august), cartofi, morcovi, ceapă (toamna), varză, conopidă (septembrie-noiembrie).

ADVERTISEMENT

Pentru producătorii interni, decizia fraților Pavăl reprezintă o veritabilă ”mană cerească”. Principalele avantaje:

  • Piață garantată: 360 de hipermarketuri și supermarketuri
  • Volum mare: Sute de tone de produse lunare
  • Preț corect: Eliminarea intermediarilor
  • Plată la timp: Carrefour are reputație de plată regulată
  • Dezvoltare: Posibilitatea extinderii afacerilor

Inițiativa oferă o șansă unică pentru producătorii locali, susține economia românească și aduce consumatorilor produse mai proaspete și autentice. Dacă va fi implementată cu succes, poate deveni un model pentru întreg sectorul retail”, notează sursa citată.

Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională...
Fanatik
Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională din cauza unui festival culinar
Grupa G, LIVE BLOG de la CM 2026. Iranienii au lăsat un mesaj...
Fanatik
Grupa G, LIVE BLOG de la CM 2026. Iranienii au lăsat un mesaj pentru Donald Trump și SUA după 0-0 cu Belgia. Foto
Unde a petrecut Harry Kane după ”dubla” reușită în Anglia – Croația 4-2:...
Fanatik
Unde a petrecut Harry Kane după ”dubla” reușită în Anglia – Croația 4-2: ”Este un mare fan”
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Uluitor! Florin Prunea s-a întâlnit recent cu Dan Petrescu și a rămas șocat:...
iamsport.ro
Uluitor! Florin Prunea s-a întâlnit recent cu Dan Petrescu și a rămas șocat: 'Am început să plâng. Știți ce făcea la masă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!