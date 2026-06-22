Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au finalizat tranzacția de 823 de milioane de euro și aplică măsuri radicale. Vești uriașe pentru români de la cei mai bogați patroni din fotbal

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Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au dat lovitura în prima jumătate a acestui an și au definitivat tranzacția de 823 de milioane de euro a unui lanț important de magazine. Acum, frații Pavăl, proprietarii Dedeman, aplică măsuri radicale în domeniul retail. Sunt vești uriașe pentru români de la cei mai bogați patroni din fotbalul intern.

Cei mai bogați patroni din fotbalul intern, vești uriașe pentru români. Schimbarea impusă de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după noua ”achiziție”

La începutul acestui an, grupul Carrefour anunța, la Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri directe și exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România. Acestea erau evaluate la un total de 823 milioane de euro, undeva la 930 de milioane de dolari. Tranzacția a avansat rapid, iar rețeaua de hipermarketuri Carrefour a fost cumpărată.

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În etapa următoare, al business-ului de 823 de milioane de euro. Mai exact, Carrefour România a anunțat o decizie istorică ce va fi impusă la nivelul țării noastre. Absolut toate supermarketurile din acest lanț vor vinde exclusiv fructe și legume românești de sezon.

Automat, asta înseamnă renunțarea în totalitate la importuri pentru aceste categorii de produse. Inițiativa pusă la cale de Dragoş Paval (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani), proprietarii Dedeman, este un veritabil imbold și o șansă nemaiîntâlnită în acest sector pentru producătorii locali, dar și o schimbare majoră în strategia de aprovizionare.

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Anunțul făcut de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, privind măsurile impuse la Carrefour

La ora actuală, la nivel național, Carrefour are 478 de unități comerciale. Acestea sunt: 55 de hipermar­ke­turi, 191 de supermarketuri, 202 maga­zine de proximitate şi 30 de magazine de tip discount. Compania a înregistrat vânzări brute de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 şi estimat pentru anul trecut. Aceste cifre plasează compania drept unul dintre cei mai mari retaileri din țară.

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Frații Dragoș și Adrian Pavăl, cei care patronează FC Bacău din Liga a 2-a, sunt recunoscuți ca doi dintre cei mai discreți antreprenori români. Ei sunt plasați în fruntea topului celor mai bogați români întocmit de Forbes, cu o avere cumulată de 3,6 – 3,7 miliarde de dolari. După ce au finalizat achiziția Carrefour, cei doi afaceriști au anunțat măsurile impuse de îndată în noul lor business:

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Stop importuri: Nu mai cumpără fructe și legume din străinătate pentru categoriile de sezon

Producători locali: Aprovizionare exclusiv de la fermieri români

Extindere rețea: Colaborare cu producători ”ultra-locali”

100% românesc: Obiectivul de a ajunge la aproape 100% produse românești în magazine

Cooperative: Listarea tuturor cooperativelor agricole

”Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea locală”, au declarat frații Pavăl, conform .

Ce produse românești de sezon – fructe și legume – vor putea cumpăra cetățenii de la supermarket-urile fraților Pavăl

cu fructe și legume de sezon vizate de măsura lor. E vorba de: cireșe, caise, piersici (iunie-iulie), prune, mere, pere (august-octombrie), struguri, gutui (toamna), roșii, castraveți, ardei (iunie-septembrie), vinete, dovlecei (iulie-august), cartofi, morcovi, ceapă (toamna), varză, conopidă (septembrie-noiembrie).

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Pentru producătorii interni, decizia fraților Pavăl reprezintă o veritabilă ”mană cerească”. Principalele avantaje:

Piață garantată: 360 de hipermarketuri și supermarketuri

Volum mare: Sute de tone de produse lunare

Preț corect: Eliminarea intermediarilor

Plată la timp: Carrefour are reputație de plată regulată

Dezvoltare: Posibilitatea extinderii afacerilor

”Inițiativa oferă o șansă unică pentru producătorii locali, susține economia românească și aduce consumatorilor produse mai proaspete și autentice. Dacă va fi implementată cu succes, poate deveni un model pentru întreg sectorul retail”, notează sursa citată.