Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au investit 823 de milioane de euro, apoi au primit vestea. Ce se întâmplă cu noul business al celor mai bogați patroni din fotbalul românesc

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În acest an, frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură pe zona de business din România. Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au achiziționat afacerile deținute de compania franceză Carrefour în România. După ce au investit 823 de milioane de euro, cei doi miliardari au aflat ce provocare au în față.

Ce se întâmplă cu afacerea în care frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au băgat 823.000.000 de euro

Pe final de iunie, a fost finalizată tranzacția prin care Pavăl Holding, deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl, fondatorii rețelei de bricolaj Dedeman, a preluat grupul Carrefour în România. Valoarea investiției care îi are la origine pe cei mai bogați patroni din fotbalul intern se ridică la 823 de milioane de euro.

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”Finalizarea vânzării Carrefour România marchează o nouă etapă importantă în implementarea procesului nostru de revizuire a portofoliului. (…). Această tranzacţie reflectă continuarea strategiei noastre de a ne concentra asupra pieţelor noastre principale”, a informat Alexandre Bompard, preşedinte şi director general al Carrefour, pe 30 iunie 2026.

În ciuda renumelui pe piața internă, , are o serie de probleme importante de ordin financiar. Astfel, lanțul de magazine a încheiat primul semestru al anului 2026 cu rezultate mai slabe decât în perioada similară din 2025. Datele publicate de grupul francez și citate de arată că afacerea din țara noastră a înregistrat o scădere a vânzărilor și, automat, o creștere a pierderilor.

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Ce provocare financiară au cei mai bogați patroni din fotbalul românesc

Dragoș Pavăl (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani) au primit deja pe masa lor raportul financiar al companiei pe care o patronează din acest an. Potrivit datelor oficiale, cele aproape 480 de magazine Carrefour din România au generat vânzări nete de 1,26 miliarde de euro în primele șase luni ale anului.

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Asta înseamnă o scădere la acest capitol cu 5,5% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2025. De asemenea, concomitent, pierderile au crescut de la 19 milioane de euro la 30 de milioane de euro, iar rezultatul operațional recurent a fost negativ, de 24 de milioane de euro. Totodată, cheltuielile de capital au fost reduse cu 2.000.000 de euro, ajungând la 14.000.000 de euro.

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Cât achită frații Pavăl numai pe datoriile înregistrate de Carrefour România

operațiunile Carrefour din România a fost finalizată pe 30 iunie 2026. Este cunoscut deja faptul că valoarea subsidiarei a fost estimată la 823 milioane de euro. Proprietarii Dedeman urmează să achite aproximativ 300 milioane de euro în numerar, restul reprezentând preluarea datoriilor și alte ajustări.

De notat că frații Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl dețin și clubul FC Bacău (Liga a 2-a). Fiecare dintre cei doi afaceriști deține câte 50% din clubul din Moldova. Afeceriștii, a căror avere se ridică la 3,5 miliarde de euro, s-au implicat în proiect încă de la înființarea academiei. Treptat, au susținut dezvoltarea echipei de seniori.