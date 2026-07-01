Sport

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, dau o nouă lovitură. Unde bagă 12 milioane de euro cei mai bogați patroni din fotbalul românesc

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, nu se opresc din loviturile date pe piața afacerilor. Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc bagă o sumă uriașă - 12 milioane de euro - într-un nou obiectiv.
Adrian Baciu
01.07.2026 | 08:15
Fratii Paval proprietarii Dedeman dau o noua lovitura Unde baga 12 milioane de euro cei mai bogati patroni din fotbalul romanesc
Aproape 12 milioane de euro investite de cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Unde bagă banii frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Sursa foto: Facebook / colaj Fanatik
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În urmă cu câteva zile, presa locală din Constanța informa despre faptul că frații Pavăl sunt în plin proces de extindere a imperiului lor financiar. Se vorbea despre noi investiții de amploare în orașul de la malul Mării Negre. Aici, lucrările de construcție pentru un nou magazin Dedeman sunt în plină desfășurare. Suma uriașă investită de cei mai bogați patroni din fotbalul românesc.

Frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, investiție de 12 milioane de euro

Anul 2026 este unul extrem de alert pentru Dragoș Pavăl (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani), proprietarii Dedeman. Este deja cunoscut faptul că cei doi miliardari în euro au preluat la începutul acestui an operațiunile Carrefour România. Între timp, frații Pavăl continuă să își consolideze poziția pe piața locală de retail.

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Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, care investesc la gruparea FC Bacău din Liga a 2-a, demarează lucrările pentru construirea unui magazin Dedeman în municipiul Constanța, potrivit FocusPress. Planul a fost pus pe picioare încă din 2022. Atunci, cei de la Dedeman au achiziționat peste 6 hectare de teren în zona I.C. Brătianu din acest județ.

Trebuie spus că terenul este localizat extrem de aproape, la circa 1 kilometru distanță, de locul în care va fi deschis viitorul magazin al retailerului german de bricolaj Hornbach. Frații Pavăl scot din conturi o sumă impresionantă pentru această extindere în marele oraș din Dobrogea. Potrivit publicației de specialitate Profit.ro, tranzacția din prezent ar fi cuprinsă între 10,6 milioane de euro și aproape 12 milioane de euro.

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Cât de amplu este acest proiect din Constanța demarat de frații Pavăl

În afară de magazinul de bricolaj care se ridică în mod accelerat, amplasamentul din Constanța va fi unul extrem de complex. El va cuprinde și un restaurant McDonalds de tip drive-thru. În acest sens, cei de la Premier Restaurants Romania au obținut avizul de construcție în decembrie 2024. Atunci, autoritățile de mediu au explicat că proiectul nu necesită o evaluare a impactului asupra mediului.

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La ora actuală, Dedeman operează peste 60 de magazine în toată țara. Firma fraților Pavăl oferă peste 60.000 de produse în magazine și mai mult de 85.000 pe site și aplicație. E important de observat faptul că lanțul de magazine al celor doi afaceriști este un exemplu de succes al companiilor cu capital 100% românesc. Dedeman se luptă pe piață cu conglomerate internaționale ca Bricostore, BauMax, Praktiker, OBI sau Hornbach.

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Cine sunt și ce avere au Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl

Dragoș și Adrian Pavăl sunt doi frați originari din comuna Bogdănești, județul Bacău. De profesie matematicieni, ei provin dintr-o familie cu 8 copii. Plecând de la un butic de 16 metri pătrați, cei doi frați au construit un imperiu care domină piața românească de retail. Potrivit clasamentului Forbes din 2026, cei doi au o avere cumulată de peste 4 miliarde de dolari.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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