Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investiție uriașă într-un oraș mare din România. Cei mai bogați patroni din fotbal, lovitură de grație pentru un ”rival”

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În curând, imperiul impresionant pe care frații Pavăl îl au deja la nivel național va pune pe harta țării încă o locație. Proprietarii Dedeman, recunoscuți și ca cei mai bogați patroni din fotbal, grație banilor băgați la FC Bacău (Liga a 2-a), sunt la originea unei investiții de milioane de euro într-unul dintre cele mai mari orașe ale României. În plus, afaceriștii ”lovesc” dur într-un rival de pe piață.

Cei mai bogați patroni din fotbal lovesc din nou: frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investiție uriașă într-un mare oraș din România

Dragoș Pavăl (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani), proprietarii Dedeman, continuă ”ofensiva” pe două mari planuri de afaceri în România: retail alimentar și retail de bricolaj. Recent, Consiliul Concurenței a aprobat preluarea operațiunilor Carrefour România de către Pavăl Holding. Este un acord care include companiile Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.. Acest lucru reprezintă o etapă majoră în expansiunea grupului controlat de cei doi frați născuți în Suceava.

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Apoi, în zona de bricolaj, cu un nou magazin. Acesta se va ridica în municipiul Constanța. Aici, compania miliardarilor construiește deja viitorul spațiu comercial pe fostul amplasament al fabricii Prefabricate Dobrogea SRL. Acest proiect a necesitat de-a lungul ultimelor luni demolarea a peste 30 de clădiri vechi și în stare de degradare. Este un amplu proces început în urma unei autorizații emise de Primăria Constanța în februarie 2024.

Frații Pavăl, lovitură de grație pentru un ”rival”?

Până să ajungă la punctul în care să construiască noul magazin, proprietarii Dedeman au avut mult de furcă pe plan local, în orașul de la malul Mării Negre. Mai exact, proiectul fraților Pavăl a fost contestat de unele entități. Printre ele a fost și Primăria Constanța, care avea în plan să construiască un parc industrial pe acest teren. În final, Consiliul Local a respins inițiativa, iar Prefabricate Dobrogea SRL a argumentat că dreptul de preemțiune al primăriei expirase.

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Poate cea mai importantă victorie a celor doi frați a fost obținută împotriva unui ”rival” de pe piață. Presa locală informează că, printre contestatarii noului amplasament Dedeman s-a numărat și Hornbach Centrală. Această contestația a fost legată de accesul spre investiția fraților Pavăl, care ar fi afectat accesul spre imobilele petenților, notează .

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deja la Constanța, reprezintă o mutare comercială importantă. Noul magazin este poziționat chiar lângă Hornbach. Asta va însemna o competiție directă pe trafic, cota de piață locală și captarea cererii. Valoarea investiției nu a fost anunțată până acum. De asemenea, numărul de angajați care ar urma să fie recrutați pentru unitatea din Constanța nu este precizat în documentele publice disponibile.

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Se construiește și un McDrive în incinta Dedeman

Alături de magazinul de bricolaj care se construiește în ritm accelerat, amplasamentul din Constanța va include și un restaurant McDonalds de tip ”drive-thru”. Pentru acesta, Premier Restaurants Romania a obținut avizul de construcție în decembrie 2024. Din acest punct de vedere, autoritățile de mediu au specificat faptul că proiectul nu necesită o evaluare a impactului asupra mediului. De notat că, în timpul consultării publice, au fost ridicate mai multe obiecții.