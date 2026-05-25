Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc

Proprietarii Dedeman marchează succes după succes. Descoperă în rândurile de mai jos care este lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Frații Pavăl au toate motivele să sărbătorească acest lucru.

Dragoș și Adrian Pavăl, reușită în sectorul financiar

România este una dintre țările în care Dragoș și Adrian Pavăl și-au dezvoltat afacerile. Au cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din țara nostră, , cât și în afara granițelor. Cei doi afaceriști au investit milioane de euro în business și rezultatele sunt pe măsura eforturilor depuse.

Au dat lovitura în sectorul financiar. Potrivit , societatea pe care o dețin frații a avut încasări record în anul anterior. Mai exact, în 2025 profitul s-a ridicat la aproximativ 2,6 miliarde de lei, saltul fiind unul uriaș raportat la anul 2024. În urmă cu 2 ani veniturile erau în valoare de 1,8 miliarde de lei.

Astfel, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au înregistrat o creștere impresionantă. Mai mult decât atât, se observă o evoluție ascendentă care a început în 2023, când încasările au fost de 1,7 miliarde de lei. De atunci și până în momentul de față majorarea substanțială a veniturilor este una colosală. În plus, aceasta nu trece neobservată.

Prin urmare, frații Pavăl au suficienți bani pentru a investi în ideile lor. Cu siguranță, proiectele sunt diversificate și vor fi puse în aplicare în perioada următoare. Unul dintre acestea a costat . Aceasta se va ridica pe centrul logistic Dedeman din Pantelimon.

Ce proiecte au frații Pavăl în desfășurare

Un alt proiect inedit la care lucrează frații Pavăl în momentul de față este un ansamblu rezidențial. Acesta este primul din portofoliul afaceriștilor și va fi construit în județul natal. Concret, complexul se va ridica pe un teren agricol din cartierul Șerbănești din Bacău. Tot în această zonă se pregătește și un alt plan inedit.

Pe un teren de aproximativ 7 hectare, amplasat pe malul lacului Bistrița, se pregătește Dedeman Campus. Acesta reprezintă un plan care include un centru comercial. dar și alte construcții. În aceeași notă, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au decis să consolideze și să restaureze o casă veche care se află în centrul Bucureștiului.

Locuința i-a aparținut negustorului Nicolae Hlebnikian. Vila a fost cumpărată de către frații Pavăl cu circa 5 milioane de euro. Cei doi afaceriști își doresc să o transforme complet, urmând să devină sediu central pentru companiile holdingului Pavăl.