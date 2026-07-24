Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, super ”transfer” pe zona de business. Pe cine au adus cei mai bogați patroni din fotbalul intern la vârful companiei lor

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La scurt timp după ce au realizat tranzacția anului în România, de 823 de milioane de euro, frații Pavăl, fondatorii și proprietarii Dedeman, cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din România, au bifat un super ”transfer” pe zona de business. Cei mai bogați oameni din fotbalul românesc au pus mâna pe o persoană de mare valoare, cu experiență de decenii.

Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc au dat o nouă lovitură. ”Transferul” realizat de frații Pavăl, proprietarii Dedeman

În ultimii ani, rețeaua Dedeman s-a dezvoltat accelerat la nivel național. Compania fraților Pavăl operează în prezent în peste 60 de magazine în toată țara și oferă peste 60.000 de produse în magazine și mai mult de 85.000 pe site și aplicație. Vorbim de un lanț de magazine care reprezintă un exemplu de succes al companiilor cu capital 100% românesc. Dedeman se luptă de la egal la egal cu multinaționalele din Occident precum Bricostore, BauMax, Praktiker, OBI sau Hornbach.

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Din 2026, Dragoș Pavăl (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani), proprietarii Dedeman, pășesc puternic și pe zona de retail. Miliardarii născuți în Suceava . Tranzacția realizată prin intermediul vehiculului de investiții Pavăl Holding a fost anunțată oficial pe 12 februarie 2026, cu o valoare a întreprinderii de 823 de milioane de euro.

Pentru că nu lasă nimic la voia întâmplării, frații Pavăl au făcut o nouă mișcare după această tranzacție. La începutul acestei luni, Carrefour România a decis să o numească la conducerea departamentului de resurse umane pe directoarea de HR a rețelei de magazine de proximitate Froo, deținută de grupul polonez Zabka. Cei de la Pavăl Holding au ”transferat-o” în curtea companiei lor pe Carmen Dumitrache.

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Cine este Carmen Dumitrache, noul director de resurse umane în cadrul Carrefour România

Venirea lui Carmen Dumitrache în compania fraților Pavăl a fost anunțată chiar de directoarea de HR a rețelei de magazine de proximitate Froo. Aceasta a postat un mesaj pe contul ei de LinkedIn. ”Există momente în carieră care au o semnificație aparte. Pentru mine, acesta este unul dintre ele. Începând cu 1 iulie, am preluat rolul de Director Resurse Umane în Carrefour România, o companie pe care o cunosc și o îndrăgesc de 25 de ani și al cărei client am fost încă de la începuturile sale în România.

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Este un privilegiu și o bucurie sa cunosc, acum, și oamenii din spatele brandului și să pot contribui, alături de colegii mei, la dezvoltarea unei companii românești de succes – pentru fiecare dintre clienții noștri”, a transmis Carmen Dumitrache. , au transferat un veritabil profesionist.

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Carmen Dumitrache lucrează de mai bine de două decenii în domeniul resurselor umane. Ea a ocupat poziții de conducere în companii precum Telekom România și Accenture. Are la origini studii importante. A trecut de programul ROCA Executive MBA la BBS-ASE (România-Canada) și a absolvit în 2021 programul Executive Master in Change la INSEAD, conform .

Câte magazine Carrefour sunt în România, în 2026

Grupul Carrefour a intrat pe piața românească în 2001. S-a inaugurat atunci primul hipermarket la București. Ieșirea francezilor de pe piața internă face parte dintr-o strategie globală a grupului de concentrare pe piețele principale (Franța, Spania, Brazilia), vânzând operațiuni din Italia, Polonia și alte țări.

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Raportat la 2026, Carrefour România operează aproximativ 478 de magazine. E vorba de 55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate (Express etc.) și 30 magazine de tip discount (inclusiv formatul Supeco).