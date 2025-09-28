Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia lui Blănuţă la Dinamo Kiev

Verdictul lui Mircea Lucescu despre situația lui Vladislav Blănuță în Ucraina. “Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri”.
Alex Bodnariu
28.09.2025 | 20:15
Fratii Surkis il vor apara pana la capat Mircea Lucescu verdict despre situatia lui Blanuta la Dinamo Kiev
Mircea Lucescu a vorbit despre situația complicată prin care trece atacantul român Vladislav Blănuță în Ucraina. Fotbalistul transferat de FC U Craiova la Dinamo Kiev a intrat în dizgrația suporterilor, dar experimentatul antrenor e de părere că, odată cu trecerea timpului, va fi iertat. Asta doar în cazul în care va avea evoluții bune pe teren.

Rezistă sau nu Blănuță la Dinamo Kiev!? Verdictul lui Mircea Lucescu

Vladislav Blănuță nu duce o viață deloc ușoară la Kiev. Ultrașii de la Dinamo au cerut conducerii să îi rezilieze contractul, după ce s-a descoperit că fotbalistul a publicat în trecut mesaje de propagandă rusească pe social media.

Mircea Lucescu a spus clar că frații Surkis, cei care conduc clubul din capitala Ucrainei, îl vor proteja pe fotbalist, întrucât sunt oameni cu verticalitate. Totuși, Vladislav Blănuță e obligat să aibă evoluții bune și foarte bune pe teren pentru a-i putea face pe ultrași să uite de controverse.

„Clubul îl va apăra cu siguranță. E un club serios”

(Va fi dat afară Blănuță de la Dinamo Kiev?) În niciun caz. Dinamo Kiev e un club extrem de serios. Frații Surkis sunt oameni de o corectitudine exemplară. Îl vor apăra până la capăt, după greșeala pe care el a făcut-o. E sub presiunea suporterilor. Și eu am fost sub presiune.

Cât am fost eu la Șahtior Donețk, au schimbat vreo 12 antrenori. Suporterii nu au uitat lucrul ăsta. Te țin într-o presiune permanentă. Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri. Nu îl dau afară. Timpul le aranjează pe toate.

Clubul îl va apăra cu siguranță. E un club serios, cu o tradiție și o experiență fantastică”, a declarat selecționerul naționalei de seniori a României, Mircea Lucescu, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

