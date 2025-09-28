“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia lui Blănuţă la Dinamo Kiev

Mircea Lucescu a vorbit despre situația complicată prin care trece atacantul român Vladislav Blănuță în Ucraina. Fotbalistul transferat de FC U Craiova la Dinamo Kiev a intrat în dizgrația suporterilor, dar experimentatul antrenor e de părere că, odată cu trecerea timpului, va fi iertat. Asta doar în cazul în care va avea evoluții bune pe teren.
Vladislav Blănuță nu duce o viață deloc ușoară la Kiev. Ultrașii de la Dinamo au cerut conducerii să îi rezilieze contractul, după ce s-a descoperit că fotbalistul a publicat în trecut mesaje de propagandă rusească pe social media.
Mircea Lucescu a spus clar că frații Surkis, cei care conduc clubul din capitala Ucrainei, îl vor proteja pe fotbalist, întrucât sunt oameni cu verticalitate. Totuși, Vladislav Blănuță e obligat să aibă evoluții bune și foarte bune pe teren pentru a-i putea face pe ultrași să uite de controverse.
„(Va fi dat afară Blănuță de la Dinamo Kiev?) În niciun caz. Dinamo Kiev e un club extrem de serios. Frații Surkis sunt oameni de o corectitudine exemplară. Îl vor apăra până la capăt, după greșeala pe care el a făcut-o. E sub presiunea suporterilor. Și eu am fost sub presiune.
Cât am fost eu la Șahtior Donețk, au schimbat vreo 12 antrenori. Suporterii nu au uitat lucrul ăsta. Te țin într-o presiune permanentă. Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri. Nu îl dau afară. Timpul le aranjează pe toate.
Clubul îl va apăra cu siguranță. E un club serios, cu o tradiție și o experiență fantastică”, a declarat selecționerul naționalei de seniori a României, Mircea Lucescu, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.