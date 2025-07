Frații Tate, aproape de ridicarea sechestrului de milioane! Informații noi din proces, avocatul dezvăluie: „Ceasuri, cash și lingouri, încă blocate”

Frații Tate, noi procese în lupta cu justiția din România. Avocatul lor, Alexandru Rîșniță, a oferit detalii exclusive pentru FANATIK despre ultimele evoluții din dosar. Deși imobilele și mașinile au fost recuperate, bunuri de lux în valoare de 10 milioane de euro rămân sub sechestru. Urmează trei termene decisive în instanță, în care s-ar putea schimba totul!

De ce sunt încă sub control judiciar Andrew și Tristan Tate și ce urmează pe 1 august?

Andrew și Tristan Tate au fost arestați preventiv pe 30 decembrie 2022, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Potrivit anchetatorilor, cei doi, alături de alte persoane, ar fi recrutat mai multe tinere pe care le-ar fi exploatat prin intermediul unor platforme online.

După mai multe luni de arest preventiv, instanța a dispus măsura arestului la domiciliu, iar ulterior frații Tate au fost plasați sub control judiciar. Și în prezent, se află încă sub măsura preventivă instituită în luna mai, pentru încă 60 de zile. Următorul termen pentru contestarea acestei decizii este pe 1 august 2025, când avocatul lor speră ca instanța să dispună ridicarea controlului judiciar, mai ales în contextul în care ancheta a fost reluată de la zero, iar dosarul nu este încă finalizat.

„Ancheta s-a reluat de la zero în dosar, nu știu dacă se mai face ceva neapărat, dar nici nu-i închis dosarul, ca să o zicem pe cea dreaptă. Sunt în continuare sub control judiciar. Trebuie să vină și să semneze o dată pe lună.

S-a prelungit perioada, noi am depus contestație. Sunt termene la instanță pe 1 și 4 august pentru contestarea controlului judiciar”, a declarat avocatul fraților Tate, Alexandru Rîșniță, pentru FANATIK.

Ce se întâmplă cu sechestrul pus pe averea fraților Tate: milioane în ceasuri, cash și lingouri

Reprezentantul legal al fraților Tate a făcut precizări referitoare și la o contestație la sechestru care se va judeca pe 5 august 2025. Aceasta vizează ridicarea restricțiilor de pe ultimele bunuri de valoare aflate încă sub controlul autorităților. Deși mașinile și imobilele le-au fost deja returnate, în continuare sunt blocate laptopuri, ceasuri de lux, sume de bani și lingouri în valoare totală de aproximativ 10 milioane de euro.

„Și pe 5 august este contestația la sechestru. Au rămas niște bani și niște ceasuri de câteva milioane de euro sub sechestru. S-ar putea să obținem ridicarea sechestrului de pe tot.

Mașinile le-au primit înapoi, imobilele le-au primit înapoi. Cam pe toate le-am câștigat. Erau mai multe ordonanțe de sechestru succesive, vreo șapte. Au rămas astea cu laptopuri, ceva cash, linguri și ceasuri. Câteva milioane de euro. Cred că vreo 10. Era o colecție impresionantă de ceasuri”, a mai dezvăluit apărătorul.

Ce mașini și proprietăți de lux au recuperat frații Tate după ridicarea sechestrului?

Frații Tate au avut sub sechestru o colecție uluitoare de mașini și imobile, evaluate la milioane de euro. Printre autoturismele ridicate de autorități s-au numărat modele de lux, precum Ferrari, McLaren, Maserati, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G-Class, Porsche Cayenne, Lada, și o motocicletă Ducati Panigale. În total aproximativ 14- 15 vehicule de top. Valoarea estimată a acestora depășea 4 milioane de euro.

Pe partea imobiliară, dețineau mai multe proprietăți exclusiviste, între care vile și apartamente situate în zone selecte, fiecare evaluată la sute de mii până la peste un milion de euro. Printre acestea se numără reședințe din București și alte locații de lux.

După o serie de contestații și hotărâri judecătorești, mașinile și imobilele au fost restituite fraților Tate în octombrie 2024 și în primăvara lui 2025.

Ce pagube a suferit vila din Comarnic?

Avocatul fraților Tate a mai dezvăluit că, pe lângă deteriorarea mașinilor, una dintre proprietățile de lux ale acestora a suferit pagube importante. Vila din situată în Comarnic a fost grav avariată din cauza lipsei accesului pentru întreținere și administrare.

„Toate mașinile erau strigate, să știți. Nu le-a pornit nimeni. Autoturismele, mai ales cele supersport, cum au ei, trebuie să ai grijă un pic de ele. Să le mai pornești din când în când, altfel uleiul din motor devine unt și nu mai e bun de nimic. Știu că existau niște daune la mare parte a autovehiculelor.

La fel cum, de pildă, proprietatea de la Comarnic a fost distrusă aproape în integralitate. Nu li s-a primit accesul nici pentru administrarea bunului. S-a stricat centrala, au căzut pereții, s-au produs inundații iarna. S-a distrus totul la Comarnic”, a încheiat avocatul Rîșniță, pentru FANATIK.

Când și de ce a fost vizată vila fraților Tate din Comarnic în cadrul anchetei penale?

Construcția menționată de Alexandru Rîșniță, avocatul fraților Andrew și Tristan Tate, a fost vizată în anul 2023 unei serii de percheziții efectuate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Vila situată în Comarnic a fost achiziționată în 2021 de o societate privată pe care anchetatorii o leagă de frații Tate. Înainte imobilul era folosit de managerii fabricii de produse ceramice Vulturul Comarnic, fiind considerat o casă de protocol pentru conducerea fabricii.

Surse din Primăria Comarnic au confirmat că vila, împărțită în trei apartamente, a fost folosită mult timp de directorii unității de producție mai sus menționate. Deși este situată la mai puțin de 200 de metri de DN1, proprietatea se află într-o zonă retrasă, ferită de privirile curioșilor.

Locuitorii din vecinătate o descriu ca pe o adevărată fortăreață, fiind înconjurată de un zid înalt din beton, iar accesul se face direct prin garaj, asigurând astfel intimitate maximă.