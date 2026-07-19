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Frații Tate au fost arestați sâmbătă la Miami, orașul care a găzduit finala mică de la CM 2026! Anunțul făcut de procurorii britanici. Video

Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla toate detaliile despre arestarea fraților Andrew și Tristan Tate, eveniment ce s-a produs în orașul care a găzduit finală mică de la CM 2026.
Dragos Petrescu
19.07.2026 | 06:40
Fratii Tate au fost arestati sambata la Miami orasul care a gazduit finala mica de la CM 2026 Anuntul facut de procurorii britanici Video
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Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami, în ziua în care s-a disputat finala mică de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Andrew (cunoscut în mediul online și sub apelativul „Cobra)” și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami, orașul care a găzduit finala mică de la CM 2026, de către autoritățile federale americane. Ulterior, procurorii britanici au solicitat extrădarea celor doi pentru a fi judecați într-un dosar de viol și trafic de persoane. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami, în ziua în care s-a disputat finala mică de la CM 2026!

Influencerii Andrew (39 de ani) și Tristan (38) Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de autoritățile federale americane, a fost anunțul publicat de Serviciul U.S. Marshals. La scurt timp după reținerea celor doi, procurorii britanici au confirmat că solicită extrădarea lor pentru ca aceștia să fie judecați într-un dosar care vizează niște acuzații extrem de grave, precum viol și trafic de persoane.

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Conform lui Brady McCarron, purtătorul de cuvânt al Agenției Federale, mandatul în baza căruia au fost arestați frații Tate este secretizat, iar autoritățile americane nu au oferit detalii suplimentare. Procurorii britanici susțin că infracțiunile de care sunt acuzați Andrew și Tristan Tate ar fi fost comise între iulie 2010 și august 2017.

Frații Tate au fost arestați și în România pentru exploatare sexuală!

Originari din Marea Britanie, Andrew și Tristan Tate au dublă cetățenie. Pe lângă cea britanică, aceștia au căpătat-o și pe cea americană, iar în 2016 cei doi s-au mutat în România. Șase ani mai târziu însă, mai exact în 2022, au fost arestați într-un dosar de exploatare sexuală. Amândoi au respins în mod constant toate acuzațiile, iar cazul nu a mai ajuns niciodată în faza de judecată, asta din cauza unor nereguli juridice și procedurale pe care le-au constatat instanțele.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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