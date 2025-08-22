News

Frații Tate își construiesc buncăr de aproape 4 milioane de dolari în București. Va avea zece dormitoare și alte dotări

Construcție de aproape 4 milioane de dolari în București pentru frații Tate: cei doi vor avea un buncăr cu mai multe dotări
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 10:37
Fratii Tate isi construiesc buncar de aproape 4 milioane de dolari in Bucuresti Va avea zece dormitoare si alte dotari
Frații Tate își construiesc buncăr în București. Sursa foto: Hepta

Frații Andrew și Tristan Tate își construiesc un buncăr în București. Valoarea construcției, care va fi dotată cu zece dormitoare, este de aproape 4 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Buncăr de aproape 4 milioane de dolari pentru frații Tate, în București

Ron Hubbard, cel mai mare constructor de buncăre subterane, le oferă siguranță cumpărătorilor bogați, care vor să aibă un loc sigur atunci când se tem că se apropie sfârșitul lumii. Afacerea este una de succes, iar printre clienți s-a numărat inclusiv fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg.

În prezent, Hubbard proiectează un buncăr imens, în valoare de 3,9 milioane de dolari, pentru frații Andrew și Tristan Tate. Complexul subteran se construiește în București și va avea zece dormitoare, dar și spații de locuit separate. Se va construi și o sală de recreere, care va avea și bară de striptease, potrivit news.ro.

ADVERTISEMENT

Hubbard a spus despre Tristan Tate că are “doar cuvinte de laudă” la adresa lui și l-a descris ca fiind “profesionist, politicos, convingător”, într-un interviu pentru The Times.

Omul de afaceri i-a arătat reporterului publicației britanice un clip video înregistrat luna trecută, în care apare într-un Aston Martin al lui Tristan Tate, bolidul având valoarea de 2,1 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise...
Digi24.ro
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin

Cât despre Andrew Tate, afaceristul a spus că este “în lumea lui. El este OG (original gangster). Nu poţi vorbi cu OG”.  În engleză, această expresie provine din cultura americană a bandelor și se referă la un membru senior, foarte respectat.

ADVERTISEMENT
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a...
Digisport.ro
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Pentru mulți miliardari și influenceri, buncărele reprezintă acum obiecte de lux de colecție, la fel ca mașinile de lux sau avioanele private. Ron Hubbard este cel care a fondat  Atlas Survival Shelters.

Cum arată un buncăr produs de Atlas Survival Shelters

“Nu vând un produs. Vând un sentiment – supravieţuire, siguranţă, exclusivitate şi o raritate pe care doar puţini oameni o au”, a spus antreprenorul despre buncărele construite de compania sa.

ADVERTISEMENT

Acesta a prezentat și unul dintre buncărele sale, unde se poate intra folosind o intrare ascunsă dintr-o casă situată în Texas. La un metru sub pământ se află un adăpost antiatomic de 93 de metri pătrați, special construit pentru a rezista la o explozie nucleară. În interior, însă, este foarte asemănător cu un apartament de burlac.

Buncărul este dotat cu tavane de 3 metri înălțime, cu proiector de film și mai multe fotolii, dar și blaturi de bucătărie din granit. Aici se află și un seif pentru arme, iluminat cu neon. Ușile din buncăr sunt rezistente la gaz, întărite cu oțet. Sistemele de filtrare oferă protecție împotriva radiațiilor nucleare, biologice și chimice.

Mai există, de asemenea, și o trapă de evacuare care se poate folosi ca spațiu de depozitare suplimentar. Energia electrică este asigurată de panourile solare. Cumpărătorul proprietății a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de dolari pentru acest buncăr.

Compania Atlas a fost lansată de Ron Hubbard, în vârstă de 61 de ani acum, în 2011. Acesta a fost designer și fabricant de oțel. O vreme, a vândut adăposturile sale de oțel ca săli de recreere de lux pentru pasionați și vânători. Cererea a crescut în ultimii ani, pe fondul tensiunilor mondiale.

În fabrica sa din Texas, compania Atlas construiește, anual, aproximativ 300 de buncăre. Prețurile buncărelor variază de la 20.000 de dolari pentru capsule din oțel și pot ajunge până la 5 milioane de dolari pentru complexe din beton personalizate.

Propunere majoră anunțată de Guvern: salariile uriașe scad de la 12.000 la 5.000...
Fanatik
Propunere majoră anunțată de Guvern: salariile uriașe scad de la 12.000 la 5.000 de lei. Cine sunt cei afectați
Statul român, client fidel al florăreselor: suma uriașă alocată de Cancelaria primului-ministru. Sute...
Fanatik
Statul român, client fidel al florăreselor: suma uriașă alocată de Cancelaria primului-ministru. Sute de mii de lei pompate în buchete și aranjamente
Prețul benzinei, niveluri record în Rusia, după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Cererea pentru...
Fanatik
Prețul benzinei, niveluri record în Rusia, după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Cererea pentru combustibil crește considerabil
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după...
iamsport.ro
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după ce și-a dat demisia: 'Ha ha ha!' Declarații șocante
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei...
gsp.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Neverosimil! Cum a reacționat căpitanul lui Hacken, după ce a aflat în direct...
Digisport.ro
Neverosimil! Cum a reacționat căpitanul lui Hacken, după ce a aflat în direct că Dan Petrescu și-a dat demisia
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la...
gsp.ro
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa...
Libertatea.ro
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!