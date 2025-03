Frații Tate, vizați de o anchetă penală în Florida. Reacția lui Andrew la anunțul procurorului general al statului

O nouă anchetă penală împotriva fraților Tate. De data aceasta este demarată în Florida, acolo unde au „fugit” cei doi, după ce au scăpat de restricțiile impuse de autoritățile din România.

„Îi vom urmări în justiție până la limita maximă a legii”

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a declarat că biroul său a demarat o . De asemenea, a menționat că se vor utiliza toate căile legale pentru a examina comportamentul acestora.

„Săptămâna trecută, am ordonat biroului meu să colaboreze cu partenerii noștri din domeniul aplicării legii pentru a efectua o anchetă preliminară cu privire la Andrew și Tristan Tate.

Pe baza unei revizuiri aprofundate a probelor, am ordonat Biroului de urmărire penală la nivel de stat să execute mandate de percheziție și să emită citații în cadrul anchetei penale acum active cu privire la frații Tate. Florida are toleranță zero pentru persoanele care abuzează femeile și fetele. Nu vom permite acest lucru”, a transmis procurorul general al statului Florida, James Uthmeier, pe rețeaua X.

De asemenea, procurorul Uthmeier este îngrijorat cu privire la acuzațiile de viol și trafic de persoane, pentru care sunt cercetați în România. Astfel, acesta menționează că nu vor accepta un astfel de comportament.

„Aceşti indivizi au recunoscut ei înşişi public că participă la ceea ce pare a fi racolarea, traficarea şi exploatarea femeilor din întreaga lume, multe dintre ele prezentându-se ca minore”, a declarat Uthmeier. „În Florida, acest tip de comportament este considerat intolerabil. Nu îl vom accepta”, a adăugat el.

Reacția lui Tristan Tate

a subliniat faptul că deține pașaport american și are dreptul legal să călătorească în SUA. De asemenea, el a ținut să precizeze că nu a fost condamnat pentru nicio infracțiune. De altfel, se declară dezamăgit de autoritățile din Statele Unite.

„Comunism absolut. Am fost în America timp de 5 zile. Am stat pe laptop și am făcut un podcast. Nebunie. Sunt extrem de dezamăgit de Statele Unite. Aceasta nu este America pe care o cunosc. Este o zi tristă, foarte tristă pentru America. Încercând să găsească infracțiuni pentru un om nevinovat. Nu mi-e frică. Sunt pur și simplu dezamăgit”, a scris Andrew Tate pe contul său de pe rețeaua X.