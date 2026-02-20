News

Fraudă de 280.000 de lei cu ajutoarele de încălzire la primărie! Anchetatorii au percheziționat inclusiv mașinile funcționarilor. Edilul, revenit pe funcție recent, în vizor

False ajutoare de încălzire de 280.000 de lei de care s-au bucurat angajații unei primării din România! Scandal cât casa: polițiștii au intervenit de urgență. Edilul, probleme vechi cu legea
Dan Suta
20.02.2026 | 16:45
Fraudă de 280.000 de lei cu ajutoarele de încălzire. Foto-montaj: FANATIK
Procurorii și polițiștii din Bistrița-Năsăud au descins vineri, 20 februarie 2026, la sediul unei primării din județ, într-un dosar care vizează o fraudă în valoare totală de 280.000 de lei, bani care ar fi fost dați pentru ajutoarele de încălzire.

Fraudă de 280.000 de lei la o primărie din România. Edilul unei localități, în mijlocul unui scandal de toată pomina

Aceste ajutoare nu ar fi ajuns la cetățeni, ci toată învârteala ar fi fost pusă la cale de funcționarii instituției condusă de un primar al cărui trecut nu e unul tocmai glorios, pentru propriile lor beneficii. Cu alte cuvinte, angajații primăriei din Chiuza, căci despre această localitate e vorba, ar fi manevrat totul ca să ia ajutoare de încălzire.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Bistrița Năsăud, cazul este unul destul de stufos, fiind efectuate percheziții atât la sediul primăriei, cât și în locuințele și mașinile funcționarilor respectivi. Au fost puse în execuție 6 mandate de percheziție amănunțită, în total, procurorii vorbind despre constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale.

Din datele anchetatorilor, după cum au comunicat autoritățile pentru FANATIK, toată schema a fost pusă în mișcare în luna octombrie 2024, în cadrul primăriei Chiuza. Manevra ar fi funcționat timp de mai bine de un an, până în ianuarie 2026. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, funcționarii a pus în mișcare documentații false pentru solicitarea banilor în numele unor persoane îndreptățite sau nu, dar care nu au depus nicio cerere în acest sens. Pe statele de plată ar fi fost contrafăcute semnăturile persoanelor care apar ca beneficiare.

Jonglerii cu acte false făcute de funcționarii publici. Pagubă uriașă la o comună de doar 2.000 de locuitori

Cazul e cu atât mai grav cu cât vorbim despre persoane vulnerabile care chiar aveau nevoie de aceste ajutoare de încălzire date de guvern, iar dacă ne raportăm la pretinsa fraudă de 280.000 de lei, suma nu e de ici, de colo, având în vedere că vorbim despre o comună cu puțin peste 2.000 de locuitori. Dacă acuzațiile se confirmă, înseamnă că bani publici destinați unor familii cu venituri reduse ar fi fost deturnați chiar de cei care aveau obligația legală de a gestiona corect fondurile.

Reacție pentru FANATIK de la Primăria Chiuza, chiar în timpul perchezițiilor

FANATIK a sunat la Primăria Chiuza pentru a cele clarificări cu privire la operațiunea procurorilor. Ne-a răspuns o funcționară care era la muncă și, întrebată despre cât de mult au durat perchezițiile, cu polițiștii în umbră ei ne-a dezvăluit că cercetările erau în cercetare de ore bune. Întrebată de FANATIK dacă și primarul este vizat de anchetă, angajata a spus că nu e în măsură să ofere informații despre acest lucru. „Momentan nu putem da nicio informație. Ba da, de asta vă spun (n. red.: ne-a confirmat că polițiștii erau în birou chiar când a fost sunată de noi). Nu pot să spun dacă și ce calitate are domnul primar, vă dați seama. Mulțumesc”, a reacționat, pentru FANATIK, funcționara din primărie. Din informațiile noastre, neconfirmate oficial, se pare că și edilul ar fi vizat în acest dosar.

Edilul localității, Grigore Bradea, a lipsit o vreme din fruntea instituției din cauza problemelor descoperite de ANI

În centrul atenției revine, așadar, un primar de comună care a mai fost în centrul unui scandal nu de multă vreme. Grigore Bradea, aflat la al optulea mandat fusese trimis acasă de la primărie în anul 2023, după ce a fost declarat incompatibil de ANI, acesta desfășurând activități comerciale. Edilul a revenit, recent, pe funcție, după suspendarea ordinului de demitere. Revenirea sa a fost urmată rapid de un nou episod tensionat în primărie. Bradea a forțat demiterea viceprimarului PSD, Cristian Ioan Roș, pe care îl susținuse în trecut.

Motivul invocat pentru demitere a stârnit însă ironii și critici: viceprimarul ar fi acordat un interviu televizat. În doar două zile, primarul a introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local o hotărâre de demitere, care a fost votată de 7 din cei 11 consilieri. Legea prevede însă un prag de două treimi pentru o astfel de măsură, ceea ce ar fi însemnat opt voturi. Cu toate acestea, hotărârea a fost adoptată, iar argumentele invocate în motivare au fost catalogate de unii drept „absurde”.

Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
