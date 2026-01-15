Fraudele cu voci generate de inteligenţa artificială se înmulţesc. Revolut lansează o funcţie care verifică apelurile suspecte

ADVERTISEMENT

Escrocii folosesc din ce mai frecvent inteligenţa artificială şi instrumente avansate deepfake pentru a înşela populaţia, astfel că Revolut vine în sprijinul clienţilor săi prin lansarea unei noi funcţii, menite să-i protejeze de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înșelătoriile prin impersonare.

Un banner live în aplicaţia Revolut avertizează utilizatorii în timp real

Noua funcţie din aplicaţie, va permite Revolut să îi anunțe pe utilizatorii care se află într-o convorbire telefonică dacă vorbesc într-adevăr cu un agent Revolut sau nu. Funcționalitatea este valabilă pentru aplicațiile care permit apeluri vocale, ajutând clienții să ia rapid măsuri adecvate şi să raporteze imediat tentativele de fraudă, păstrându-şi astfel fondurile în siguranță.

Necesitatea unei astfel de funcţii vine în contextul în care infractorii găsesc noi modalități de a-i convinge pe clienți că vorbesc cu banca lor sau cu cineva în care au încredere, folosind voci false generate de inteligență artificială și „tactici de inginerie socială din ce în ce mai sofisticate”. Astfel de escrocherii sunt o formă de înșelăciune prin care victimele sunt contactate telefonic și apelanții pretind că reprezintă o instituție financiară sau o persoană de încredere. Apelanții pun presiune pe utilizatori să transfere bani în conturi „sigure”, să divulge date sensibile sau să aprobe tranzacții frauduloase. Studiile indică faptul că doar 25% dintre oameni pot distinge cu exactitate o voce reală de una deep fake, ceea ce îi face pe consumatori extrem de vulnerabili.

Un banner live în aplicaţie va fi afişat imediat ce noua funcţie detectează că utilizatorul se află într-un apel telefonic. Sistemul identifică dacă sau nu şi oferă sfaturi în consecinţă. Dacă apelantul nu este de la Revolut, pe ecran va apărea un banner de alertă care avertizează asupra acestui lucru, iar prin atingerea lui utilizatorii sunt direcţionaţi în funcţie de situaţia concretă în care se află.

„Trebuie să fim mai rapizi decât răufăcătorii digitali”

„Revolut se angajează să construiască un viitor financiar mai sigur. Cu cât răufăcătorii digitali adoptă inteligența artificială și instrumente avansate de tip deep fake, cu atât trebuie să inovăm mai rapid, pentru a proteja fondurile clienților și pentru a fi cu un pas înaintea celor care vor să înșele utilizatorii.

Această nouă funcție nu numai că le transmite utilizatorilor avertismente contextuale, în timp real, în momentul în care au cea mai mare nevoie de ele, dar îi și ghidează să identifice escrocheriile bazate pe impersonare, oferind pași clari și acționabili pentru a-și păstra banii în siguranță și pentru a evita tentativele de fraudă”, spune Rami Kalai, Product Owner Revolut.

se adaugă altor lansări de produse realizate de Revolut pentru a combate escrocheriile financiare, precum verificarea biometrică pentru a proteja utilizatorii de „tâlhăriile survenite în timpul efectuării unui transfer” sau folosirea de sisteme îmbunătăţite de învățare automată (machine-learning) pentru detectarea şi blocarea tranzacțiilor riscante.

Noua funcție este acum disponibilă pentru toți utilizatorii Revolut cu dispozitive Apple, în timp ce utilizatorii Android vor trebui să autorizeze proactiv funcția din Hub-ul de Securitate din aplicație.