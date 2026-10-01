„Freacă țiparul pe 8-10 mii de euro pe lună!” „Magiun” Barbu, exploziv înaintea meciului naționalei din Polonia!

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Unul dintre cei mai spumoși oameni din fotbalul românesc, când juca fotbal, a făcut o analiză a situației existente în fotbalul românesc înaintea meciului cu Polonia, din Liga Națiunilor. Barbu, care a condus Foresta Fălticeni în fantastica victorie repurtată pe terenul lui Dinamo, 5-4, după ce „câinii” conduceau cu 4-0, se teme că tricolorii pot încheia grupa de Liga Națiunilor pe ultimul loc și crede că fotbalul românesc are nevoie de un restart pentru a reajunge în prim-plan.

Verdict dur al lui Barbu despre actualii tricolori: „Unii nu ar fi prins nici vestiarul la echipele de club de pe vremea mea”

Domnule Barbu, ați avut vreo speranță legată de meciurile naționalei cu Suedia și Bosnia?

– Nu mi-am făcut iluzii, să nu am deziluzii, cum spune nea Imi Jenei. Era de așteptat să nu avem rezultate bune dacă luăm în considerare la ce echipe joacă ai noștri și la ce echipe joacă suedezii și bosniacii. Ce m-a surprins a fost însă atitudinea jucătorilor, mai ales cu Bosnia. Măcar din respect pentru Gică Hagi trebuiau să aibă o altă determinare.

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Deci, principala cauză a înfrângerilor este valoarea lotului de jucători.

– Nu vreau să supăr pe cineva, nu dau nume, dar unii jucători din actuala națională nu cred că ar fi prins vestiarul la echipele fruntașe din prima ligă de pe vremea mea. Nu mai vorbesc de cele care jucau semifinale sau finale de cupe europene. Nu întâmplător, în top cinci campionate avem acum doar trei jucători, la echipe fără impact.

Greșeala lui Hagi

Hagi nu are nicio vină?

– Cred că a crezut prea mult în actuala echipă după ce Iordănescu a dus-o la Euro, iar Lucescu la barajul pentru Mondiale. La Gică, presiunea e și mai mare, pentru că lumea se așteaptă ca naționala să joace și să aibă rezultate ca pe vremea lui. Asta însă nu e posibil! Putem obține doar vreo calificare, însă pentru asta trebuie să ducem la maximum singura noastră armă pe care o putem avea acum, determinarea. Gică trebuie să-i unească, să le zgândăre orgoliul.

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La ce vă așteptați cu Polonia?

– Dacă nu se schimbă atitudinea, pierdem iar și riscăm să terminăm grupa pe ultimul loc. Avem o șasnă doar dacă apare vreo tresărire de orgoliu și un dram de șansă. .

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Marin Barbu: „Cum e țara, așa e și fotbalul!”

De ce am ajuns în situația actuală?

– Cum e țara, așa e și fotbalul! Nu ai cum să ai fotbal într-o țară în care politica e așa cum este, în care sunt oameni care nu au ce mânca. Statul român nu investește în sport, nu are cum să apară rezultate. Cum e posibil ca un campion precum David Popovici, care popularizează România cum nu o face nimeni, să nu-și ia premiile la care are dreptul de la statul român de doi ani?

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Totuși, la Liga I sunt salarii foarte mari

– Și aici e o problemă, banii care sunt, sunt investiți aiurea. Păi sunt jucători la Liga I care iau 8.000-10.000 de euro pe lună și freacă țiparul. Sunt aduși o mulțime de străini, cărora nu le pasă deloc de fotbalul românesc, în loc să se facă investiții în copii. Fotbalul românesc are nevoie de un restart, de la nivelul copiilor. Trebuie investiți bani în Academii, trebuie crescută o nouă generație, cu metode moderne, care să ne facă să jucăm fotbalul care se cere acum. Eu cred că avem o țară care mustește de talente. Trebuie căutate, puse în valoare și învățate să iubească România.

Fotbalul de pe vremea lui Ceaușescu. Barbu: „Pentru 1.000 de lei îți ieșeau ficații”

Care e explicația faptului că România producea mulți jucători de valoare în trecut?

– Se juca mult în curtea școlii, erau centre foarte bune de juniori, cu antrenori dedicați, bine pregătiți. Apoi, când creșteai și ajungeai la o echipă mare aveai bun simț, respect față de cei mai în vârstă. Bine, mai jucai și de frică. Când îți spuneau bătrânii vestiarului că trebuie să ducă banii la familie, la copii, fugeai de îți ieșeau ficații pentru 1.000 de lei.

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Nu doar jucătorii mai în vârstă puneau presiune.

– Într-adevăr. Când venea președintele și-ți spunea că dacă nu câștigi, te duci la fabrică, în schimbul trei, mureai pe teren. Așa erau vremurile pe atunci, acum nu se mai poate întâmpla așa ceva. Trebuie însă găsite metode pentru ca jucătorii să fie determinați și acum, nu să vină la antrenamente și la jocuri ca la spa, să facă câteva sprinturi, să se parfumeze și să plece liniștiți acasă, indiferent de cum au jucat, indiferent de rezultate.

Sunteți optimist că se va întâmpla rapid o schimbare în fotbalul românesc?

– Nu!