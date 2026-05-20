Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Freiburg – Aston Villa, live video în finala Europa League. Vezi cine pleacă de pe stadionul Beşiktaş Park cu marele trofeu

20.05.2026 | 10:35
Europa League a ajuns în ultimul act al competiției din acest sezon. Cea de-a doua întrecere europeană oferită de UEFA le are drept protagoniste în finală pe Freiburg și pe Aston Villa, care se vor întâlni miercuri, 20 mai, de la 22:00, pe stadionul Beşiktaş Park. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile despre confruntarea dintre cele două echipe.

Aston Villa – Freiburg, finala din Europa League

Aston Villa a ajuns în finala Europa League din acest an după ce a reușit să o bată pe compatrioata Nottingham Forest, 4-0, asta după ce în tur a fost victorie pentru oaspeți, 1-0. Unai Emery, specialist al finalelor în această competiție, vrea un nou trofeu. Cealaltă finalistă este Freiburg, echipa germană care a trecut de Sporting Braga după ce a revenit în urma eșecului, 1-2, suferit în tur. Nemții au răsturnat soarta calificării la retur, câștigând cu 3-1.

Marea bătălie dintre cele două echipe se va da pe stadionul lui Beșiktaș, arenă cu o capacitate de 42.445 de locuri. Este același stadion pe care naționala României pierdea barajul pentru Cupa Mondială contra Turciei din luna martie, unde atmosfera creată este deosebită, indiferent de meciul disputat. Finala din acest an va fi condusă la mijloc de francezul Francois Letexier.

Cine transmite la televizor Aston Villa – Freiburg, în finala Europa League

Transmisiunea în direct la TV a meciului Aston Villa – Freiburg din finala UEFA Europa League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Site-ul Fanatik.ro vă vine în ajutor prin formatul LIVE TEXT.

Cotele la pariuri pentru Aston Villa – Freiburg

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Aston Villa pleacă cu statutul de „favorită”, având o cotă de 1.74 la victorie. Freiburg este cotată pentru un succes cu 4.80, în timp ce remiza în timpul regulamentar a primit cota de 3.70. Dacă doriți să mizați pe goluri, variantele „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.97, respectiv 1.34.Vezi live video finala UEFA Europa League,

Aston Villa – Freiburg. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din finala UEFA Europa League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

