FRF a ajuns la un număr impresionant de voluntari! Mobilizare pentru Campionatul European U19: „Am început pregătirile de 8 luni!”

, iar fanii se implică din ce în ce mai mult și vor să facă parte din anturajul „tricolorilor”. FANATIK a stat de vorbă cu Andrada Puiu, managerul programului de voluntariat, care pregătește Campionatul European U19 organizat de țara noastră în vară.

Andrada Puiu, managerul programului de voluntariat al FRF, interviu pentru FANATIK înainte de Euro U19: „Unii au venit din Germania”

Andrada Puiu s-a implicat în organizarea a patru turnee finale și a lucrat cu sute de voluntari ca manager de proiect în cadrul Federației Române de Fotbal. Am povestit mai multe despre provocările organizarii Campionatul European U19 care se va desfășura între 13 și 26 iunie în România.

Cine sunt voluntarii care vin să dea o mână de ajutor pentru naționalele României?

– Păi sunt de la elevi de liceu până la pensionari: între 16 și 77 de ani. Este chiar și alergător. Și mai sunt mulți peste 65 de ani. E și domnul Radu Neagu. Domnul Mateiaș Titu este născut în 1948 și a fost prezent și la meciul cu Bosnia, alături de alți 120 de voluntari pe 10 roluri-cheie. Nu sunt chiar toți prezenți la fiecare meci, dar avem voluntari din Germania care și-au luat liber și au venit special pentru meciurile de la București.

Andrada Puiu: „Fiecare turneu final pe care îl organizăm e altfel”

Ce va fi diferit din punct de vedere al programului de voluntariat la Europeanul U19?

– Cu siguranță va fi diferit. . Toate evenimentele au frumusețea și specificul lor. Noi am început pregătirile cu 8 luni înainte. E o mare provocare și pentru mine pentru că acum sunt Volunteer Manager pe tot programul FRF. Mă voi ocupa de toate cele 4 stadioane: Giulești, Arcul de Triumf, stadionul „Anghel Iordănescu” și „Ilie Oană”. Este o mare responsabilitate dar și o satisfacție de păstrat în suflet și demnă de povestit.

Sunt povești ale voluntarilor care te-au impresionat?

– Chiar foarte multe. Sunt povești ale persoanelor mai în vârstă care au redescoperit cum să fie activi în societate, să fie parte dintr-un grup, să se implice, să fie utili și să fie parte din bucurie la finalul unui eveniment reușit. Apoi sunt voluntarii de 16-18 ani, care la început sunt pur și simplu fermecați de tot ceea ce se întâmplă și din crisparea lor inițială sunt cei mai entuziasmați și vor deja să își aducă prietenii.

Suporterii naționalei României, invitați să se înscrie în programul de voluntariat al FRF: „Vor fi implicați pe 8 roluri-cheie”

Cum se pot înscrie suporterii în programul de voluntariat al FRF pentru Campionatul European U19?

– . Acolo avem site-ul nostru dedicat și e o pagină dedicat Euro U19 și un buton cu formularul de aplicare. Acolo ne pot convinge care e superputerea lor și sunt întrebări specifice legate de turneul final. Noi ne dorim să recrutăm voluntari pasionați și dornici să creeze un impact în societate.

Programul de voluntariat va contribui cu siguranță la buna desfășurare a Campionatului European U19 din această vară. Vor fi implicați pe 8 roluri-cheie. Ne uităm și pasiunile, valorile și skill-urile pe care le au, iar condiția principală e să aibă minim 18 ani.

Cu cine colaborați de la FRF și câte persoane lucrează la Departamentul de Voluntariat?

– Suntem o echipă destul de numeroasă: Alexandru Cândea și Andrei Simion de la Departamentul Evenimente. Am lucrat cu ei pentru acest program de voluntariat. Apoi cu cei de la Departamentul de Comunicare condus de Cătălin Popescu și Nicoleta Coșeoreanu, dar și cu Departamentul de Marketing prin Iulia Niculae – Cuciurean și Mihai Tâncabă. Am însă și echipa mea de Volunteer Management: Rareș Pancu, Francesca Doboș, Gabriel Costea și Elena Cioboată.

Andrada Puiu a ajuns să lucreze la FRF după ce a fost inițial voluntari: „Asta fac de trei ani și jumătate”

Cum ai ajuns să lucrezi la FRF?

– În august 2021, pe baza implicării și devotamentului pe care l-am avut, am primit oferta de angajare din partea FRF pentru a conduce programul de voluntariat: Team behind the team (n.r. Echipa din spatele echipei). Și asta fac de trei ani și jumătate. Formez echipe pe roluri specifice, îi instruiesc conform cerințelor și îi evaluez. Acum am ajuns deja să mă ocup de patru turnee finale.

De unde pasiunea ta pentru fotbal?

– Din copilărie. Urmăream meciurile României la televizor alături de familia mea și s-a concretizat în anul 2021, când am fost la Campionatul European în calitate de voluntar într-un rol cheie. E cel mai frumos sport, cum să nu fiu atrasă de el? Pentru mine a fost pasiune și chiar am competență în ceea ce fac.

Euro 2020, moment emoționant: „Rămâne un reper”

Cum a fost la Euro 2020?

– A fost ceva special pentru că a fost primul turneu final și nu mai fusesem niciodată pe Arena Națională. Nu am cum să uit grandoarea acelui eveniment și meciul spectaculos dintre Franța și Elveția. Rămâne un reper. Plus că a fost și o provocare la nivel de organizare.

Atunci am fost prezentă 2 luni zi de zi la stadion și am lucrat alături de Volunteer Management Team, din mai până la finalul turneului, în clădirea unde are CSM București sediul. Rolul meu era de a avea grijă de toți voluntarii implicați, adică peste 850. Momentan sunt peste 900 de voluntari.

De ce te-ai ocupat?

– Tot ce ținea de organizare, să aibă contractele în regulă și experiența lor să fie una pe măsură, vouchere de masă, programul pe tură și că sunt în regulă și au tot ce e nevoie. Plus că eram Ace Volunteer, adică puteam înlocui orice voluntar în timpul turneului și să fiu omul în plus dacă era nevoie de ajutor. Așa am avut posibilitatea să mă învârt în toate rolurile din cadrul turneului.

Am ajutat de la acces, mobilitatea fanilor, la repetițiile de la ceremonia de deschidere, verificarea voucherelor de masă de la VIP. Am dat o mână de ajutor până și colegilor de la site pentru a pune bannerele în curtea Arenei Naționale. Deci câte puțin din toate și așa am avut întreaga imagine de ansamblu.

Euro 2024, satisfacția supremă: „Abia atunci am înțeles tot ce s-a creat în jurul naționalei României”

Care e cea mai mare satisfacție pe care ai avut-o până acum la FRF?

– Cu siguranță EURO 2024. Tot ce am trăit în Germania alături de echipă și staff. Am fost prezentă în corner-ul României în toate orașele și interacțiunea cu suporterii a fost extraordinară. După meciul cu Ucraina a fost o fericire extraordinară și abia atunci am înțeles tot ce s-a creat în jurul naționalei României.

Care a fost pentru tine cea mai emoționantă întâlnire cu un jucător? Pe cine mizezi la EURO U19?

– Omul pe care îl apreciez cel mai mult dintre jucători este Florin Niță. E un model de determinare, perseverență, bunătate și modestie. Îmi doresc să ajungă la pragul de 40 de selecții și pentru mine este o inspirație. Dintre jucătorii de la U19 îmi plac Darius Fălcușan de la Empoli sau Ioan Vermeșan de la Hellas Verona.