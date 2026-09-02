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Trei meciuri în care au evoluat Dinamo și Rapid s-au lăsat cu incidente, iar FRF a aplicat mai multe sancțiuni celor două rivale, dar și celorlalte două echipe implicate în acele jocuri, Petrolul Ploiești și Corvinul Hunedoara. Ce sumă vor trebuie să achite formațiile care se află în acest moment în fruntea SuperLigii.

Mai întâi, Rapid și Dinamo au fost sancționate pentru cele întâmplate la meciul direct din Giulești, disputat în etapa a 5-a. S-au înregistrat diverse abateri și ambele formații au primit mai multe sancțiuni, însă fiecare club va plăti doar sancțiunea aferentă abaterii celei mai grave, de 10.000 de lei.

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Apoi, Rapid a primit o amendă de 7.500 de lei pentru cele petrecute la contra Petrolului în runda a 6-a. Ploieștenii au primit trei sancțiuni, una de 10.000 de lei și două de 7.500, însă o vor achita doar pe cea mai mare dintre ele. În fine, Dinamo și Corvinul au fost amendate cu câte 5.000 de lei după meciul din etapa a 7-a, disputat la Arad.

Amenzile pe care echipele din SuperLiga vor fi nevoite să le achite după incidentele din ultimele 3 etape

Rapid: 17.500 de lei

Dinamo: 15.000 de lei

Petrolul: 10.000 de lei

Corvinul: 5.000 de lei

Dinamo a condamnat incidentele de la Arad

La finalul meciului pe care Dinamo l-a disputat la Arad contra Corvinului, a izbucnit un , iar clubul „roș-alb” a condamnat oficial incidentele. „În lumina evenimentelor desfășurate la finalul meciului disputat la Arad, Consiliul de Administrație al clubului s-a întrunit pentru a discuta aceste evenimente și pentru a stabili o poziție comună și fermă a clubului Dinamo. Considerăm regretabil ceea ce s-a întâmplat în sectorul destinat suporterilor noștri la Arad, unde un suporter dinamovist a fost supus violențelor.

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Dinamo se delimitează ferm de orice manifestare violentă, atât pe stadioane, cât și în afara acestora, și condamnă fără echivoc astfel de comportamente. Este cu atât mai regretabil cu cât o deplasare de peste 1000 de kilometri a fost umbrită de un asemenea incident. Dinamo va oferi tot sprijinul necesar suporterului agresat și va fi alături de acesta. Stadionul trebuie să fie un mediu sigur pentru toți suporterii, iar Dinamo va continua să depună eforturi constante pentru îmbunătățirea condițiilor propriilor suporteri”, a transmis clubul Dinamo.