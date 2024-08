FRF a anunțat când se vor pune în vânzare biletele pentru meciul cu Lituania, primul cu Mircea Lucescu selecționer. Ce prețuri vor avea tichetele

Naționala de fotbal a României a fost schimbată din temelii odată cu plecarea lui Edi Iordănescu. Omul care a dus România la Campionatul European din Germania nu și-a prelungit contractul scadent în această vară, iar Mircea Lucescu după o pauză de 38 de ani.

România înfruntă Lituania în primul meci acasă cu Mircea Lucescu pe bancă

România va începe aventura cu Mircea Lucescu pe bancă în luna septembrie, când va începe Liga Națiunilor. România va juca în Kosovo pe data de 6 septembrie, iar pe 9 septembrie va juca pe stadionul Steaua cu Lituania.

Federația Română de Fotbal a anunțat prin intermediul unui comunicat că biletele pentru primul meci acasă cu Mircea Lucescu pe bancă vor fi puse în vânzarea marți, 20 august, iar în același comunicat FRF a publicat și prețurile.

Prețurile biletelor la România – Lituania

Bilet peluză: 35 lei

Bilet tribune: 60 lei

Bilet în zona VIP: 500 lei

Notă: Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit în sectoarele dedicate familiilor.

România face parte din Liga C a Ligii Națiunilor și este în grupă alături de Kosovo, Lituania și Cipru. Selecționata lui Mircea Lucescu va începe campania în Kosovo, pe 6 septembrie și o va încheia pe 18 noiembrie cu Cipru.

Până la primul meci oficial cu noul selecționer pe bancă, Mircea Lucescu pentru dubla cu Kosovo și Lituania, iar pe această listă sunt și câteva surprize, una dinte acestea fiind atacantul Daniel Paraschiv, cel care evoluează în Spania la Real Oviedo și care .

Programul complet al României în Liga Națiunilor

6 septembrie, ora 21:45 Kosovo – România

9 septembrie, ora 21:45 România – Lituania

12 octombrie, ora 21:45 Cipru – România

15 octombrie, ora 21:45 Lituania – România

15 noiembrie, ora 21:45 România – Kosovo

18 noiembrie, ora 21:45 România – Cipru

Grigore Sichitiu: „Mircea Lucescu este un om al recordurilor”

Invitat acum câteva zile în cadrul emisiunii SUFLET DE RAPIDIST, Grigore Sichitiu a dezvăluit în exclusivitate pentru Fanatik după o pauză de 38 de ani.

„Nea Mircea este omul recordurilor! Este cel mai bătrân antrenor din lume, iar asta cred că îl motivează. Am vorbit cu el acum, l-am felicitat, pentru că nu puteam să îi spun altceva. Am vorbit cu dânsul mai demult și chiar m-a întrebat ‘Tu chiar nu mai vrei să muncești deloc?’ Și i-am spus, ‘nea Mircea, nu mai am pregătire’.