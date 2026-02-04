FRF a anunțat când vor fi puse în vânzare biletele pentru barajul Turcia – România! Cât vor costa acestea

Biletele pentru semifinala barajului dintre Turcia și România, care se va disputa pe 26 martie la Istanbul, vor fi puse în vânzare vineri, 6 februarie. Federația Română de Fotbal a dezvăluit câte tichete au fost repartizate fanilor români și la ce preț vor putea fi achiziționate acestea.
Federația Română de Fotbal a dezvăluit că biletele pentru barajul pe care echipa națională îl va disputa la Istanbul contra Turciei vor fi puse în vânzare vineri, 6 februarie, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro. Vor fi disponibile 2130 de bilete pentru fanii români, iar prețul acestora va fi de 145 RON (27 de euro).
Locurile sunt repartizate în Peluza Nord a arenei Beșiktaș Park, care are o capacitate de 42.684 de locuri. „Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă”, au precizat cei de la FRF pe site-ul oficial. Federaţia a precizat și cum va funcționa procesul de cumpărare:
Mircea Lucescu traversează o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate, iar în spațiul public s-a luat în calcul varianta ca selecționerul să fie înlocuit înainte de barajul cu Turcia. FRF a negat acest lucru, iar selecționerul a oferit la rândul său o primă reacție în acest caz.
„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a afirmat Mircea Lucescu, care va înfrunta la baraj mai mulți fotbaliști pe care chiar el i-a debutat la naționala Turciei.
Dacă „tricolorii” vor produce surpriza și se vor impune la Istanbul, vor avansa în finala barajului, pe care ar urma să o joace tot în deplasare, pe 31 martie, contra învingătoarei din partida Slovacia – Kosovo. Dacă va obține calificarea la turneul final, naționala României își cunoaște deja adversarii din grupă: Statele Unite, Australia și Paraguay.