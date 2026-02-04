FRF a anunțat când vor fi puse în vânzare biletele pentru barajul Turcia – România! Cât vor costa acestea

ADVERTISEMENT

Biletele pentru semifinala barajului dintre Turcia și România, care se va disputa pe 26 martie la Istanbul, vor fi puse în vânzare vineri, 6 februarie. Federația Română de Fotbal a dezvăluit câte tichete au fost repartizate fanilor români și la ce preț vor putea fi achiziționate acestea.

Când vor fi puse în vânzare biletele pentru barajul Turcia – România. Cât vor costa tichetele

Federația Română de Fotbal a dezvăluit că biletele pentru barajul pe care echipa națională îl va disputa la Istanbul contra Turciei vor fi puse în vânzare vineri, 6 februarie, la prânz, pe site-ul . Vor fi disponibile 2130 de bilete pentru fanii români, iar prețul acestora va fi de 145 RON (27 de euro).

Locurile sunt repartizate în Peluza Nord a arenei Beșiktaș Park, care are o capacitate de 42.684 de locuri. „Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă”, au precizat cei de la FRF pe . Federaţia a precizat și cum va funcționa procesul de cumpărare:

Începând de vineri, 6 februarie, ora prânzului, va fi posibilă înregistrarea comenzilor.

După încheierea vânzării, se va trimite baza de date a cumpărătorilor către Federația de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor.

În aproximativ 5 zile, Federația de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate.

Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate

România, fără Mircea Lucescu la barajul cu Turcia?

, iar în spațiul public s-a luat în calcul varianta ca selecționerul să fie înlocuit înainte de barajul cu Turcia. FRF a negat acest lucru, iar selecționerul a oferit la rândul său o primă reacție în acest caz.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a afirmat .

Ce urmează pentru România în cazul unui succes în Turcia

Dacă „tricolorii” vor produce surpriza și se vor impune la Istanbul, vor avansa în finala barajului, pe care ar urma să o joace tot în deplasare, pe 31 martie, contra învingătoarei din partida Slovacia – Kosovo. Dacă va obține calificarea la turneul final, naționala României își cunoaște deja adversarii din grupă: Statele Unite, Australia și Paraguay.