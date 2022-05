FRF a anunțat cluburile din Liga 1 care au primit licența pentru cupele europene. Ce se întâmplă cu CFR Cluj

împotriva fostei sale echipe, CFR Cluj, iar campioana României risca să nu poată participa în cupele europene dacă nu își achita datoriile către lituanian.

FRF a publicat lista cluburilor care au primit licența UEFA

Zece cluburi de fotbal din România au primit licența UEFA pentru sezonul viitor, iar . Pe listă se află și o altă echipă din Cluj, Asociaţia Fotbal Club Universitatea Olimpia – fotbal feminin.

Lista celor 10 echipe:

1. Asociaţia Club Sportiv Sepsi O.S.K. din Sfântu Gheorghe

2. Asociaţia Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş

3. Asociaţia Fotbal Club Botoşani

4. Asociația Fotbal Club UTA Arad

5. Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

6. Fotbal Club Rapid 1923 SA

7. Fotbal Club Voluntari SA

8. SC Fotbal Club FCSB SA

9. U Craiova 1948 Club Sportiv SA

10. Asociaţia Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj – fotbal feminin, licență UEFA WCL

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Federației Române de Fotbal: „Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat hotărârile în data de 21 aprilie 2022, iar Comisia de apel a pronunțat hotărârile în data de 29 aprilie 2022. Urmare a acestor pronunțări, Cluburile au putut face recurs la TAS până la data de 9 mai 2022.

Următoarele cluburi au primit licență pentru participarea în competițiile UEFA/UEFA WCL pentru sezonul 2022 – 2023, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite în Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2021”.

Doar 9 echipe din Liga 1 au primit licența. Farul Constanța va ataca decizia la TAS

Președintele celor de la Farul Constanța, Gică Popescu, a amenințat că echipa sa va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a-și face dreptate, după ce nu a primit licența UEFA.

„Noi vom lua legătura cu avocaţii noştri şi vom merge mai departe pentru că decizia de a ne refuza licenţa UEFA mi se pare cel puţin stranie. Atâta timp cât ai avizul Federaţiei Române de Fotbal, cât timp respecţi regulamentele internaţionale, nu înţeleg de ce nu putem participa în cupele europene.

Următorul pas este Tribunalul de Arbitraj Sportiv, nu există altă instanţă. Când am schimbat numele din FC Viitorul în Farul Constanţa am respectat întru totul cerinţele forurilor internaţionale şi ale Federaţiei Române de Fotbal. Ba, mai mult, înainte de a face această mişcare (n.r. – schimbarea denumirii clubului) am avut avizul Federaţiei Române de Fotbal.

Deci am anunţat federaţia înainte, am primit avizul federaţiei şi am dat drumul procedurii. Am respectat absolut tot ce putea fi respectat la acea oră. De fapt, noi nu am făcut altceva decât să luăm numele şi emblema de la Farul Constanţa”, a declarat oficialul potrivit . O decizie finală va fi luată până cel târziu la data de 31 mai în acest caz.