FRF a cedat presiunii cluburilor! Noul sezon din SuperLiga, amânat oficial

Startul noului sezon din SuperLiga României a fost amânat oficial cu o săptămână. Federația Română de Fotbal a anunțat vineri, 8 mai 2026, că, în urma unei hotărâri adoptate de Comitetul de Urgență al FRF, la solicitarea LPF, ediția 2026/2027 va începe în weekend-ul 18-19 iulie, și nu pe 11-12 iulie, cum fusese stabilit inițial. Decizia vine după mai multe discuții purtate în ultimele săptămâni între cluburi, LPF și FRF.

SuperLiga se amână oficial! Decizia luată de FRF schimbă complet startul noului sezon

Mutarea era dorită de majoritatea cluburilor din SuperLiga, mai ales de cele implicate în preliminariile cupelor europene. și ar fi afectat serios pregătirea de pre-sezon.

Un alt element important în luarea deciziei a fost calendarul internațional extrem de încărcat. Finala Campionatului Mondial din 2026 este programată pe 19 iulie, iar FRF și LPF au încercat să evite o suprapunere directă între debutul SuperLigii și ultimul act al turneului găzduit de SUA, Canada și Mexic.

„În urma hotărârii Comitetului de Urgență al FRF din 8 mai 2026, la solicitarea LPF, a fost modificată data de începere a sezonului 2026/2027 al SuperLigii, în weekend-ul 18-19 iulie 2026, în loc de 11-12 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit”, se arată pe site-ul FRF

Supercupa României este programată pe 4 iulie, iar primele meciuri din preliminariile UEFA Champions League și Europa League se joacă în intervalul 7-9 iulie. Pe 23 iulie intră în competiție și reprezentantele României din Conference League.

Pentru cluburile care vor evolua în Europa, această săptămână suplimentară poate deveni extrem de importantă. Antrenorii vor avea mai mult timp pentru cantonamente, integrarea noilor transferuri și recuperarea jucătorilor veniți după un sezon foarte lung.