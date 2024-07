România a avut un parcurs onorabil la Euro 2024. şi s-au oprit în optimile de finală, acolo unde , în confruntarea de pe Allianz Arena din Munchen.

FRF a dat lovitura! Naţionala României, încasări fabuloase din tricouri după participarea la Euro 2024

Naţionala lui Edi Iordănescu a fost susţinută în Germania de un adevărat “zid galben”, iar asta s-a văzut şi în încasările din tricouri şi materiale promoţionale. Daniel Stanciu susţine că FRF a avut încasări de peste 3 milioane de euro de la începutul anului:

”Am pus o întrebare la Federație legată de încasări din tricouri și materiale promoționale. N-au o sumă clară, dar președintele Burleanu spune că de la începutul anului au avut vânzări de aproximativ trei milioane de euro.

Deci după calificare (n.r. la EURO 2024), încasări pentru echipamente sportive și materiale promoționale”, a spus Daniel Stanciu conform .

România se află pe locul trei în clasamentul suporterilor de la Euro 2024. “Tricolorii” au fost susţinuţi în Germania de 106.000 de români în cele patru meciuri, fiind depăşiţi doar de nemţi, gazdele turneului şi turci.

177.000 de suporteri germani şi 150.000 de suporteri turci au fost în tribune pe stadioanele de la Euro 2024. La polul opus se află Cehia (38.000 de suporteri) şi Slovacia (41.500 de fani).

Edi Iordănescu pleacă de la naţionala României? “Simt că familia mea are mai multă nevoie de mine decât are echipa națională”

După ultimul meci la Euro 2024, selecţionerul Edi Iordănescu a lăsat de înţeles că sunt şanse mari să plece de la cârma naţionalei României după Euro 2024:

”Pentru mine, lucrurile sunt clare, eu sunt mândru de ce s-a realizat aici. Cred că echipa națională poate să crească. Am nevoie de odihnă. Sincer, au fost multe nopți cu 3-4 ore de somn.

Am nevoie de odihnă, apoi cu siguranță va fi o discuție cu Federația și mai ales va fi o discuție cu familia mea. În momentul ăsta, simt că familia mea are mai multă nevoie de mine decât are echipa națională.

Au fost doi ani și jumătate grei, cu atacuri în multe momente, cu lipsă de încredere. Nu a fost ușor, mai ales pentru familia mea”, a spus Iordănescu după Euro 2024.