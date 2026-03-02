FRF a decis! Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naționalei

ADVERTISEMENT

Naționalele feminine de fotbal ale României și Republicii Moldova își vor măsura forțele marți seară, pe Arcul de Triumf, în calificările pentru Cupa Mondială. FRF a făcut un anunț important înainte de primul meci al grupei. Imnul țării noastre va fi interpretat de

România – Republica Moldova, meci crucial pentru naționala de fotbal feminin

România a picat în grupa din Liga C a calificărilor pentru Cupa Mondială, alături de Republica Moldova și Cipru. Naționala care termină pe primul loc va avansa în play-off, acolo unde va da peste ocupantele locurilor doi din ligile mai avansate. Tricolorele visează la prima prezență din istorie la un turneu final.

Primul meci pe care România îl va juca în grupa pentru calificarea la Campionatul Mondial va fi împotriva Republicii Moldova. Cele două naționale au disputat în anul 2025 o partidă amicală, iar atunci reprezentativa țării noastre s-a impus cu scorul de 2-0.

Fiica lui Andrei Nicolescu va interpreta imnul României la meciul cu Republica Moldova

Cu o zi înainte de meciul de pe Arcul de Triumf, FRF a făcut un anunț important. E și fiica lui Andrei Nicolescu, va cânta imnul României înainte de meciul pe care naționala tricoloră îl va juca împotriva Republicii Moldova.

„La partida de mâine contra Republicii Moldova, imnul României va fi cântat de artista Eva Nicolescu.

Eva Nicolescu a devenit cunoscută publicului larg odată cu parcursul său până în finala Vocea României. Astăzi, se afirmă ca un nume fresh în pop-ul românesc, cu o voce puternică, un sound actual și o energie care transformă fiecare apariție live într-un moment memorabil”, a scris FRF.

Lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru meciurile cu Republica Moldova și Cipru:

PORTARI: Andreea PĂRĂLUȚĂ (Fortuna Hjorring | Danemarca), Sara CÂMPEAN (CSM Unirea Alba Iulia), Cosmina ROȘU (Politehnica Timișoara);

FUNDAȘI: Maria FICZAY (Apollon Ladies Limassol | Cipru), Teodora NICOARĂ (Beşiktaş JK | Turcia), Claudia BISTRIAN (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria STANCIU (Farul Constanța), Antonia BRATU (Farul Constanța), Simona SIGHEARTĂU („U” Olimpia Cluj), Anita KIS (FK Csikszereda), Erika GERED (FK Csikszereda);

MIJLOCAȘI: Olga IORDĂCHIUȘI (Omonoia Nicosia | Cipru), Ștefania VĂTAFU (RSC Anderlecht | Belgia), Mihaela CIOLACU (CS Gloria Bistrița), Cristina BOTOJEL (Farul Constanța), Sonia BUMBAR („U” Olimpia Cluj), Anita ANTAL (FK Csikszereda), Ioana STANCU (Farul Constanța), Oana NEGREA (Rapid București);

ATACANȚI: Ioana BĂLĂCEANU (Farul Constanța), Carmen MARCU („U” Olimpia Cluj), Adina BORODI („U” Olimpia Cluj), Ana VLĂDULESCU (FK Csikszereda).