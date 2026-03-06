Sport

FRF a decis unde joacă România U21 și U20 în luna martie! Cât costă un bilet la meciurile „tricolorilor”

FRF a decis unde vor juca naționalele U21 și U20 în luna martie. Biletele pentru meciurile „tricolorilor” au o reducere considerabilă. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
06.03.2026 | 10:20
FRF a decis unde joaca Romania U21 si U20 in luna martie Cat costa un bilet la meciurile tricolorilor
S-a decis unde joacă România U21 și U20 în luna martie! Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Luna martie marchează prima reunire a loturilor naționale. Dacă elevii lui Mircea Lucescu se pregătesc de barajul cu Turcia, România U21 și U20 au în față meciuri extrem de importante.

FRF a decis unde joacă România U21 și U20 în luna martie

Federația Română de Fotbal a decis ca meciurile naționalelor mici din luna martie să se dispute pe Stadionul „Eugen Popescu”, din Târgoviște. Fanii se vor putea bucura de fotbal de calitate din partea reprezentativelor U21 și U20.

ADVERTISEMENT

Pentru ca jucătorii să se bucure de sprijinul galeriei, prețurile de pe „Eugen Popescu” vor fi reduse. Mai exact, un bilet va costa doar 10 lei pentru tinerii între 15 și 24 de ani.

FRF a anunțat că prețul biletelor este între 20 și 30 RON. În funcție de cererea de bilete, vor fi deschise treptat și alte zone din stadion. Tichetele pot fi cumpărate și online, iar comenzile pot include maximum 4 bilete, iar în momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

România U21, duel accesibil cu San Marino U21

Costin Curelea are în față un meci, cel puțin pe hârtie, accesibil. România U21 se va duela cu San Marino U21, în preliminariile Campionatului European de tineret. Totuși, cu doar trei zile înainte, „tricolorii” se vor deplasa în Kosovo pentru duelul cu reprezentativa similară. Totuși, selecționerul și-ar putea pierde omul de gol, Mircea Lucescu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, urmărindu-l pe Ioan Vermeșan.

ADVERTISEMENT
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a...
Digisport.ro
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea

Partida cu San Marino U21 va avea loc pe 31 martie, ora 19:00. „Tricolorii” așteaptă un număr cât mai mare de suporteri în tribunele arenei din Târgoviște, aceștia fiind în drumul către cea de-a 5-a prezență consecutivă la un turneu final de tineret! Precedentul joc al naționalei de tineret pe arena „Eugen Popescu” a fost în septembrie 2024, împotriva Muntenegrului.

România U20 așteaptă vizita Poloniei U20

Reprezentativa U20 a României, antrenată de Adrian Iencsi și alcătuită din jucători născuți în 2005 și 2006, va disputa ultimul meci pe teren propriu din acest sezon pe Stadionul „Eugen Popescu”, împotriva selecționatei similare a Poloniei.

ADVERTISEMENT

Partida cu polonezii, care contează pentru Elite League U20, programată vineri, 27 martie, de la ora 17:30, va fi a doua confruntare dintre cele două echipe pe arena din Târgoviște, după cea disputată în martie 2024.

Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 6...
Fanatik
Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 6 martie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România prefațează ultima etapă din SuperLiga
WTA Indian Wells 2026. Când joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în turul...
Fanatik
WTA Indian Wells 2026. Când joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în turul 2. S-au stabilit orele de start
N-au vrut să meargă în Turcia de teama războiului, însă UEFA n-a stat...
Fanatik
N-au vrut să meargă în Turcia de teama războiului, însă UEFA n-a stat la discuții! România are meci la Istanbul pe 26 martie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19...
iamsport.ro
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19 ani, părinții au fost devastați, o tragedie fără margini'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!