FRF a desemnat Tricolorul Anului 2025!

Echipa națională de fotbal a României nu a reușit să se califice direct la Campionatul Mondial, însă „Il Luce” și compania mai au șansa barajului din martie. La sfârșit de an, FRF a anunțat care este tricolorul anului, iar câștigătorul s-a distanțat de urmăritorii săi.
Andrei Rațiu a devenit, din punct de vedere matematic, câștigătorul titlului Tricolorul Anului 2025 în competiția organizată în aplicația Tricolorii.
„Sonic” a obținut trofeul principal după ce a fost desemnat de suporteri drept „tricolorul lunii noiembrie”, ajungând astfel la trei distincții lunare în 2025, la care se adaugă alte două clasări pe podium. În urma lui s-au situat Dennis Man și Darius Olaru în topul preferințelor fanilor.
Grație acestor rezultate, fundașul naționalei a acumulat 39 de puncte în ierarhia anuală (în care primele trei locuri lunare primesc 10, 6 și respectiv 3 puncte) și nu mai poate fi depășit.
La scurt timp după ce a fost desemnat titlul de Tricolorul Anului 2025, Andrei Rațiu a ținut să mulțumească suporterilor care l-au votat și a amintit de barajul extrem de dificil cu Turcia, din primăvară.
„Vă mulțumesc că m-ați votat tricolorul lunii. Mă bucur că am fost desemnat și tricolorul anului. Vă mulțumesc mult!
Pentru mine, este o mândrie foarte mare de fiecare dată când îmbrac tricoul echipei naționale. În această primăvară avem o misiune foarte importantă și sunt sigur că împreună vom reuși. Vă mulțumesc încă o dată și hai, România”, a declarat Andrei Rațiu, potrivit FRF.
Dacă va reuși să treacă de cele două meciuri de baraj, cu Turcia, respectiv câștigătoarea din Slovacia – Kosovo, România va face parte din grupa D de la Campionatul Mondial de anul viitor.
În această grupă se mai află Statele Unite Ale Americii, Paraguay și Australia. Cel puțin pe hârtie, adversarii par accesibili, însă până la acel moment România trebuie să se focuseze pe partidele de baraj.