FRF a desemnat Tricolorul Anului 2025!

ADVERTISEMENT

Echipa națională de fotbal a României nu a reușit să se califice direct la Campionatul Mondial, însă „Il Luce” și compania mai au șansa barajului din martie. La sfârșit de an, FRF a anunțat care este tricolorul anului, iar câștigătorul s-a distanțat de urmăritorii săi.

Andrei Rațiu, Tricolorul Anului 2025!

Andrei Rațiu a devenit, din punct de vedere matematic, câștigătorul titlului Tricolorul Anului 2025 în competiția organizată în aplicația Tricolorii.

ADVERTISEMENT

„Sonic” a obținut trofeul principal după ce a fost desemnat de suporteri drept „tricolorul lunii noiembrie”, ajungând astfel la trei distincții lunare în 2025, la care se adaugă alte două clasări pe podium. În urma lui s-au situat Dennis Man și Darius Olaru în topul preferințelor fanilor.

Grație acestor rezultate, fundașul naționalei a acumulat 39 de puncte în ierarhia anuală (în care primele trei locuri lunare primesc 10, 6 și respectiv 3 puncte) și nu mai poate fi depășit.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Andrei Rațiu după ce a primit trofeul de tricolorul anului

La scurt timp după ce a fost desemnat titlul de Tricolorul Anului 2025, care l-au votat și a amintit de barajul extrem de dificil cu Turcia, din primăvară.

ADVERTISEMENT

„Vă mulțumesc că m-ați votat tricolorul lunii. Mă bucur că am fost desemnat și tricolorul anului. Vă mulțumesc mult!

Pentru mine, este o mândrie foarte mare de fiecare dată când îmbrac tricoul echipei naționale. În această primăvară avem o misiune foarte importantă și sunt sigur că împreună vom reuși. Vă mulțumesc încă o dată și hai, România”, a declarat Andrei Rațiu, potrivit .

ADVERTISEMENT

România își cunoaște posibila grupă pentru Mondial

Dacă va reuși să treacă de cele două meciuri de baraj, cu Turcia, respectiv câștigătoarea din Slovacia – Kosovo, România va face parte din grupa D de la Campionatul Mondial de anul viitor.

. Cel puțin pe hârtie, adversarii par accesibili, însă până la acel moment România trebuie să se focuseze pe partidele de baraj.