Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a analizat , și e convins că evoluția de la EURO 2024 are repercusiuni în prezent.

FRF a dezvăluit planul lui Mircea Lucescu la echipa națională! De ce nu schimbă primul „11”: „Își face mâna pentru Mondial”

Dennis Man, Răzvan Marin și Radu Drăgușin au marcat cele trei goluri ale României în Cipru, în fața unui stadion populat 80% de români, adică aproximativ 5.000 de conaționali. De altfel, .

„Din ce în ce mai mult se vede o maree galbenă. Parcă am jucat acasă. Cred că e o consecință de la EURO. Mircea Lucescu e conservator. Își face mâna pentru Mondial acum. Aceasta este explicația pentru jucătorii trimiși în teren.

Felicitări lui Drăgușin, mă bucur enorm pentru el, pentru familia lui. Maică-sa se bucură foarte mult. E un jucător care, la vârsta lui, e o certitudine de mult”, a declarat Mihai Stoichiță.

Florin Gardoș, amintiri de la debutul în tricoul României!

Legat de faptul că naționala Ciprului este o echipă mică, Florin Gardoș, fostul fundaș al Stelei, și-a amintit de perioada în care a debutat într-un meci oficial pentru România cu Luxemburg.

„Eu am debutat cu Ucraina într-un amical. Într-un oficial am jucat cu Luxemburg. Am intrat puțin așa de sus, am zis că eu urc cu mingea la picior, că să vezi ce le fac. Dar nu a fost așa, Era o echipă agresivă, ne-a condus cu 1-0 la pauză.

Apoi a intrat Mutu și rezolvat cazul. Nu mai sunt echipe mici. Nu mă așteptam totuși ca astăzi ciprioții să fie atât de avântați”, a declarat Florin Gardoș la Prima TV.

„Răzvan Marin a bătut sănătos penalty-ul. Nu e ușor să dai acolo unde a dat el. Are liniștea asta. Dă goluri și în Italia, are două goluri la echipa de club. Ăsta ar trebui să fie Răzvan Marin din poziția de inter. Deja e altul față de acum 2-3 ani”, a spus și Basarab Panduru.

România rămâne astfel lider în grupa din Liga Națiunilor cu 9 puncte din tot atâtea posibile. Pe locul secund este Kosovo, cu 6 puncte, pe 3 este Cipru cu 3 puncte și Lituania închide grupa fără niciun punct.