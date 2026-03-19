FRF a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu trei jucători de la FCSB

Federația Română de Fotbal a făcut un anunț important despre trei jucători legitimați la FCSB. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre fotbaliștii pregătiți de Mirel Rădoi.
Iulian Stoica
19.03.2026 | 19:05
România U17 are în fața niște partide extrem de importante. Jucătorii născuți începând cu 1 ianuarie 2009 sunt eligibili pentru duelurile din luna martie cu Islanda, Italia și Portugalia. Campioana en-titre, FCSB, oferă nu mai puțin de trei fotbaliști pentru meciurile de la finalul acestei luni.

FRF, anunț important despre România U17

Reprezentativa U17 se va deplasa în Italia la sfârșitul lunii martie. Jucătorii convocați de Mircea Diaconescu vor disputa nu mai puțin de trei partide în campania pentru calificarea la Campionatul European ce va avea loc în Estonia. Adversarii „tricolorilor” sunt Islanda, Portugalia și Italia, gazda acestui mini-turneu.

Duelurile vor avea loc miercuri, 25 martie, sâmbătă, 28 martie și marți, 31 martie. Toate meciurilor se vor desfășura în Italia. „Tricolorii” mici au ajuns în această fază decisivă după ce în toamnă au avut un parcurs bun și au terminat pe locul secund într-o grupă cu Franța (1-1), Israel (1-1) şi Azerbaidjan (5-1).

Mircea Diaconescu a convocat trei jucători de la FCSB

Selecționerul Mircea Diaconescu a decis să cheme nu mai puțin de trei jucători de la FCSB, iar aici în enumerăm pe Rareș Andrei, Matei Pădure și Andrei Dăncuș. În lista convocărilor se enumeră și fotbaliști legitimați în străinătate precum Victor Kroes, Daniele Paul, Robert Corduneanu, Eduard Corlat sau Rareș Silitra.

Lotul convocat de selecţionerul Mircea Diaconescu arată astfel:

  • Portari: Tudor COŞA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareş ANDREI (FCSB);
  • Fundași: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUŞ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo Bucureşti), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);
  • Mijlocași: Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanţa), Alexandru GONCEAR (Farul Constanţa);
  • Atacanți: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanţa), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareş SILITRA (Borussia Mönchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
