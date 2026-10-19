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FRF a făcut anunțul despre numirea lui Adrian Mutu la naționala României U21: „Nu este niciun secret”

Ionut Neamţu
19.10.2026 | 12:57
FRF a facut anuntul despre numirea lui Adrian Mutu la nationala Romaniei U21 Nu este niciun secret
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu are cele mai mari șanse să fie noul natrenor al naționalei U21 a României. foto: colaj Fanatik
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a anunțat ce se întâmplă la naționala U21 după ratarea calificării la Euro U21. Ce șanse are Adrian Mutu să-i ia locul lui Costin Curelea.
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Naționala de tineret a României a ratat calificarea la turneul final al Euro 2027, eșecul usturător cu Spania din ultima etapă fiindu-i, probabil, fatal selecționerului Costin Curelea. Acesta are șanse infime de a mai continua pe banca „tricolorilor” mici, cel mai vehiculat nume pentru a-l înlocui fiind cel al fostului mare internațional Adrian Mutu.

Adrian Mutu, noul selecționar al naționalei României U21? Anunțul lui Mihai Stoichiță

„Îl numiți pe Mutu selecționer la U21?”, a fost întrebarea care l-a pus în dificultate pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF. Aflat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, acesta s-a eschivat la început de la un răspuns tranșant, dar în cele din urmă a lămurit cum stau lucrurile la naționala de tineret după ratarea calificării la Europene.

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„În primul rând, trebuie să avem o discuție cu actualul antrenor Costin Curelea, după care ne vom gândi ce va fi în continuare la echipa națională U21. Deocamdată, vom folosi acțiunea din noiembrie de la U20, avem două meciuri cu Elveția și Polonia, în care vom contura viitorul lot pentru U21. 

Încă nu vrem să-l punem pe Mutu, dar pe viitor orice este posibil. Orice antrenor bun ne interesează, iar Mutu este un antrenor foarte bun. Nu e niciun fel de secret, dar deocamdată nu este nimic hotărât, iar eu nu vreau să vorbesc pe ipoteze… Ce e aia să fie Mutu în pole-position? În primul rând, dacă stai să te gândești bine, nu știu dacă Mutu ar fi de acord să revină. Dacă își dorește, poate fi o variantă”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

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Naționala U21 a României, rampa de lansare pentru Mutu, Rădoi și Pancu

În continuare, Stoichiță a dezvăluit că va avea o discuție cu Răzvan Burleanu, președintele FRF, și în cazul în care Adrian Mutu ar accepta să revină la naționala U21, ar fi o variantă de luat în calcul pentru înlocuirea lui Curelea. „O să-i comunic și președintelui treaba asta și o să luăm o hotărâre când va fi cazul să punem antrenor la U21. Practic, dacă stai și te gândești, următoarea competiție poate să fie în septembrie anul viitor. Un an de zile de pregătire.

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Stau și eu și vă întreb de ce ar fi iarăși Mutu? Păi așa ar trebui să mă întorc și la Rădoi, și la Mutu, și la Pancu, și la cine a mai fost, care a mai calificat echipa la Euro. Deci trebuie să mă întorc la aceștia. Cred că rampa de lansare a fost echipa națională U21 pentru ei și nu poate să conteste nimeni treaba asta. Ei au dovedit că sunt antrenori foarte buni după aia, dar asta e altă treabă.

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Sunt plafoane de salarii la Federație. E un salariu decent pentru selecționerul U21. Dacă 4.000 de euro pe lună vi se pare un salariu decent….”, a încheiat Mihai Stoichiță discuția despre viitorul antrenor al echipei naționale de tineret a României.

CULISE FRF. Adi Mutu, NOUL SELECTIONER la U21?

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