FRF a înregistrat marca ”Generația de Suflet” la OSIM. Reacția lui Edi Iordănescu: ”O spun acum și sub cuvânt de onoare”

Federația Română de Fotbal (FRF) a cerut . Demersul a fost făcut pe 28 iunie, la două zile după , care a consființit calificarea echipei naționale a României în optimile turneului final EURO 2024 din Germania.

FRF a înregistrat marca ”Generația de Suflet” la OSIM

Potrivit OSIM, FRF așteaptă încă validarea mărcii ”Generația de Suflet”. Federația a apelat la serviciile Agenției de Proprietate Industrială Appello Brands SRL din Sibiu, care mai are în portofoliul de clienți și Federația Română de Tenis.

Generația care a calificat România la EURO 2024 după 8 ani de ratări . După primul meci de la turneul final din Germania, disputat pe 17 iunie, pe ”Allianz Arena” din Munchen și terminat cu , Edi Iordănescu a declarat:

”Referitor la această generaţie, eu vă rog ceva. Am înţeles că începe să fie numită în fel şi fel, nu aş vrea. Eu sunt antrenorul lor şi vă rog cu toată puterea nu o numiţi în niciun fel, au fost în trecut generaţii de aur, au fost extraordinare, în trecut băieţii au făcut performanţă.

Această generaţie nu reprezintă niciun metal, de niciun fel, este ‘Generaţia de Suflet’. V-aş ruga să o numim ‘Generaţia de Suflet’, e echipa care a pus cel mai mult suflet şi ştiu foarte multe din trecut, pentru că familia mea a fost implicată.

Suflet ca generaţia asta, şi cu o inimă atât de mare sunt sigur că nu am mai fost. Este ‘Generaţia de suflet’ şi trebuie să fie ‘Generaţia de suflet’ a românilor. Atunci când face asta, generaţia asta nu are limite, a fost victoria ‘Generaţiei de suflet’.

Au făcut un efort fantastic pe lângă calitatea lor, s-au unit din nou şi au dat tot ce au mai bun. Le sunt recunoscător şi sunt mândru de ei”.

Edi Iordănescu: ”Toată campania am fost iritat pentru că mereu se făceau comparații cu trecutul”

Din informațiile FANATIK, Edi Iordănescu abia aștepta momentul să anunțe public ceea ce simțea în interior, că naționala pe care o pregătește merită să poarte titulatura ”Generația de Suflet”. El s-a confestat astfel apropiaților:

”Dar eu am spus asta, cum am ajuns la denumirea asta și o spun acum și sub cuvânt de onoare, pentru că au fost speculații și s-a zis inclusiv că a fost ceva construit pentru imagine!

Toată campania am fost iritat pentru că mereu se făceau comparații cu trecutul și simteam că ia din personalitatea jucătorilor și a grupului și că nu putem să ne uitam în față și să ne creem propria identitate.

Am venit cu această denumire, dar a fost foarte, foarte spontan, a fost înainte de conferința de la EURO 2024 când am zis-o public. Însă era ceva ce simțeam. Și i-am zis ’Generația de Suflet’ pentru că băieții și noi toți am pus tot sufletul în tot și în fiecare secundă pentru România.

Și pentru că în același timp știam că echipa a intrat la sufletul suporterilor! Tocmai pentru că suporterii au simțit că echipa a jucat cu inima. A fost practic o dublă conotatie. În final, pentru mine cea mai mare realizare nu a fost performanța, ci refacerea relației dintre suporteri și echipa națională”.

FRF nu deține și , care a fost înregistrată la OSIM de foștii componeții ai naționalei României, prin Gică Popescu.

