FRF a lansat volumul de benzi desenate „Generația de Suflet”. Proiect inedit la „Casa Fotbalului: „Să inspire și să formeze”. Foto

Federația Română de Fotbal a lansat un nou proiect, Editura FRF, în colaborare cu librăria Cărturești. Primul volum lansat de aceasta este „Generația de Suflet”, o bandă desenată dedicată copiilor, care prezintă într-un mod inedit parcursul României în preliminariile EURO 2024, dar și turneul final din Germania.

Editura FRF, lansată oficial

În vara anului trecut, echipa națională a României a participat din nou la un turneu final după o absență de opt ani. , însă au oferit momente de neuitat suporterilor, precum , sau parcursul excelent din preliminarii.

Tinerii fani ai fotbalului vor avea oportunitatea de a retrăi aventura naționalei de la EURO prin intermediul volumului „Generația de Suflet”, o bandă desenată realizată de autorul Mihai Ionuț Grăjdeanu, care reconstituie această poveste într-un limbaj potrivit celor mici. Acesta este primul proiect al Editurii FRF, un parteneriat între Federație și librăria Cărturești.

Ce a declarat Răzvan Burleanu despre noul proiect al FRF

Președintele Răzvan Burleanu a fost prezent la evenimentul în care a fost lansat noul proiect, alături de Nicoleta Iordan, co-fondator al Cărturești, și de autorul volumului „Generația de Suflet”, Mihai Ionuț Grăjdeanu. „Prin Editura FRF ne dorim să construim un ecosistem educațional și cultural în jurul fotbalului.

Ne propunem să publicăm cărți care să inspire și să formeze: de la povești pentru copii care aprind dragostea pentru fotbal și lectură, până la biografii, volume motivaționale și lucrări de specialitate pentru profesioniștii din sport.

Credem că lectura și fotbalul pot merge împreună, contribuind la dezvoltarea unei generații mai educate, mai puternice, capabilă de inovație”, a declarat acesta, conform .