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Răzvan Burleanu n-are niciun gând de schimbare pentru banca echipei naționale. Susținerea pentru proiectul Gheorghe Hagi este totală, asigură surse din FRF pentru FANATIK. O eventuală ruptură poate veni doar la inițiativa „Regelui”. Acest scenariu este improbabil. Hagi a lăsat de înțeles, la rândul lui, că nu are în plan să renunțe. Gică a fost convins de sprijinul pe care i l-a arătat FRF la finalul ferestrei dezastruoase din septembrie/octombrie. Mesajul venit atunci dinspre Burleanu a fost cât se poate de clar. , 2-1 la Zenica, n-a schimbat în niciun fel planurile Federației.

Gheorghe Hagi are contract cu FRF până în 2030

Gică Hagi a fost instalat selecționer pe 20 aprilie, după ratarea calificării la Campionatul Mondial din Statele Unite. A semnat pe 4 ani. Hagi încasează 25.000 de euro pe lună, adică 300.000 de euro pe an. Are unul dintre cele mai mici contracte din Europa, dintre antrenorii naționalelor cu pretenții. Primul obiectiv major al lui Hagi este calificarea la Euro 2028. Preliminariile încep anul viitor.

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România își va afla adversarele din drumul spre Europeanul din Marea Britanie și Irlanda în urma tragerii la sorți de pe 6 decembrie. Evenimentul va avea loc la Belfast, capitala Irlandei de Nord. Imediat după revenirea din Bosnia, Gică Hagi își face bagajele și pleacă în Qatar. Va asista la debutul naționalei U17 la Mondialul de la Doha. FANATIK .

România joacă baraj pentru rămânerea în Liga B din Nations League

România a terminat ultima în Grupa a 4-a din Liga B a Nations League și va avea nevoie de un baraj pentru a evita retrogradarea în Liga C. Tragerea la sorți va avea loc pe 20 noiembrie, la Nyon. FANATIK va transmite în timp real evenimentul. Jocurile din barajul de menținere/promovare se vor disputa pe 25 și 30 martie. România va juca primul meci pe teren propriu.

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Din 2028, . Vor exista doar 3 ligi, fiecare cu câte 18 echipe naționale. Componența fiecăreia va fi definitivată în urma barajelor din martie. Posibilele adversare ale României în dubla din Nations sunt Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia.

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