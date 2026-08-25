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FRF a scos la vânzare biletele pentru meciul Suedia – România din Liga Națiunilor! Cât costă și cum le pot achiziționa suporterii din Diaspora

FRF a scos la vânzare biletele pentru fanii care vor să susțină România la meciul de la Solna contra Suediei. Cât costă tichetele pentru primul meci oficial din mandatul lui Gică Hagi.
Bogdan Mariș
25.08.2026 | 19:42
FRF a scos la vanzare biletele pentru meciul Suedia Romania din Liga Natiunilor Cat costa si cum le pot achizitiona suporterii din Diaspora
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S-au scos la vânzare biletele pentru fanii români la meciul din Suedia. FOTO: Sport Pictures
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România va evolua pe terenul Suediei vineri, 25 septembrie, începând cu ora 21:45 (20:45 ora locală) în primul meci din grupa B4 a ediției 2026-2027 din Liga Națiunilor. FRF a scos la vânzare biletele pentru fanii români care doresc să urmărească din tribune prima partidă oficială din al doilea mandat al lui Gică Hagi la cârma naționalei.

S-au scos la vânzare biletele pentru fanii români la meciul din Suedia

Fanii români vor beneficia de 2.200 de bilete la meciul cu Suedia, care se va disputa pe 25 septembrie, pe Strawberry Arena din Solna, la aproximativ 12 kilometri de centrul capitalei Stockholm. Anunțul a fost făcut de FRF, care a dezvăluit că biletele vor costa 130 de lei, suporterii români fiind repartizați în Peluza Nord a stadionului.

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Biletele sunt disponibile pe platforma oficială a Federației, bilete.frf.ro, până pe 18 septembrie, sau până în momentul în care se vor epuiza. „Fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete înainte de finalizarea unei comenzi, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziționare vor trebui introduse date de identificare precum nume și CNP. Biletele comandate vor fi trimise pe adresa de e-mail de pe care s-a realizat comanda în apropierea disputării meciului, odată ce acestea vor fi distribuite de organizatori către Federația Română de Fotbal”, a transmis FRF.

Detalii importante pentru fanii români din Suedia

Nu există restricții la această partidă pentru fanii români aflați în Suedia, însă ar fi indicat ca aceștia să folosească seria și numărul de pașaport, nu cele de buletin suedez. De asemenea, fanii din Suedia care vor să achiziționeze bilete o pot face inclusiv cu carduri emise în această țară.

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Meciul din Suedia va fi primul joc oficial din al doilea mandat al lui Gică Hagi la cârma naționalei României, iar „Regele” este extrem de încrezător cu privire la această partidă. În cadrul acțiunii care va avea loc în această toamnă, „tricolorii” vor întâlni Suedia și pe teren propriu, pe 5 octombrie, de la ora 21:45. Între cele două jocuri, naționala României va mai înfrunta Bosnia la București (28 septembrie) și Polonia în deplasare (2 octombrie).

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