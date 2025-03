FRF a semnat: contract până în 2031! Anunțul președintelui Răzvan Burleanu: „Se preconizează o perioadă intensă”

Federația Română de Fotbal a dat o lovitură importantă înaintea și a ajuns la un acord cu brandul românesc 5 to go pentru prelungirea angajamentului, noul contract fiind valabil până în 2031.

FRF a prelungit contractul cu 5 to go

Federația Română de Fotbal rămâne loială partenerilor cu care a plecat la drum pentru construirea unui nou brand pentru fotbalului românesc. Tocmai din acest motiv, parteneriatul cu brandul 5 to go a fost prelungit până în 2031.

Acordul a fost anunțat oficial miercuri, 5 martie, într-un comunicat care a fost publicat pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal. Răzvan Burleanu a vorbit și el despre acest pas important făcut de FRF.

Totodată, produsul Lemonvita by 5 to go devine astfel limonada oficială a echipei naționale de fotbal a României. 5 to go este partener oficial al Federației Române de Fotbal și al Cupei României încă din anul 2022.

„Pentru Echipa Națională de Fotbal a României se preconizează o perioadă intensă, în care este extrem de motivant să avem aproape parteneri de încredere, susținători ai sportului românesc, care ne impulsionează și contribuie la reușitele noastre.

Consolidarea colaborării cu 5 to go confirmă angajamentul nostru comun pentru performanță și ne bucurăm că produsele lor se integrează perfect cu obiectivele ambițioase pe care le avem”, a declarat .

Produsele pe bază de cafea, dar și toate sortimentele de limonadă vor face în continuare parte din baza echipei naționale de fotbal a României, pentru încă șase ani de acum încolo.

Comunicatul FRF

„Brandul românesc 5 to go își consolidează angajamentul față de fotbalul românesc și anunță prelungirea cu șase ani a parteneriatului oficial cu Federația Română de Fotbal, până în 2031. Astfel, 5 to go își reiterează afinitatea față de performanță și sprijinul constant în dezvoltarea de noi oportunități dedicate sportivilor români.

Semnarea acestui parteneriat de marcă este completată de asocierea unui produs 5 to go din sectorul de retail, parte din portofoliul de opțiuni echilibrate, dedicate celor cu un stil de viață sănătos – Lemonvita by 5 to go, care devine astfel limonada oficială a Echipei Naționale de Fotbal a României.”, se arată în comunicatul oficial.