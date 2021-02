FRF, acuzată că blochează introducerea VAR în România: „Am rezolvat cu mașinile, dar ei nu fac nimic”

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, îi acuză pe oficialii Federației Române de Fotbal că nu fac toate demersurile necesare pentru ca tehnologia de arbitraj video să poată fi implementată în Liga 1.

Oficialul de la Ligă consideră că FRF nu și-a onorat promisiunea de a-i pregăti pe arbitri, în vreme ce LPF a depus eforturile necesare pentru a asigura necesarul tehnologic.

Justin Ștefan susține că FRF vrea să paseze în sarcina Ligii Profesioniste de Fotbal responsabilitatea asigurării fondurilor necesare pentru pregătirea arbitrilor, lucru pe care organizatorii Ligii 1 nu sunt dispuși să îl accepte.

FRF, acuzată că blochează introducerea VAR în România: „Noi am făcut tot ce trebuia să facem”

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, susține că între forul al cărui oficial este și Federația Română de Fotbal a existat o înțelegere prin care fiecare parte se obliga să asigure ceva din necesarul pentru implementarea sistemului VAR în fotbalul din România.

Conform oficialului Ligii, responsabilitatea LPF a fost asigurarea necesarului tehnologic, în vreme ce FRF se obligase să pregătească arbitrii pentru a fi gata să se adapteze la rigorile impuse de tehnolgia care este deja utilizată în multe dintre campionatele importante ale Europei.

Numai că, dacă LPF a reușit să pregătească tehnologia, FRF nu a pus în mișcare mecanismul prin care arbitrii să fie pregătiți, iar acum a solicitat ajutorul Ligii pentru ca forul care organizează Liga 1 să asigure fondurile necesare pentru pregătirea „fluierașilor”. De asemenea, se pare că aceste costuri sunt acum mult mai mari decât cele anunțate inițial de Răzvan Burleanu.

Justin Ștefan refuză categoric ca LPF să se implice și în procesul pregătirii arbitrilor, evocând lipsa bugetării acestor eventuale cheltuieli. Pe lângă latura financiară, secretarul general al Ligii s-a arătat deranjat și de lipsa de cuvânt a oficialilor FRF și susține că nici dacă ar exista banii necesari nu ar accepta un asemenea compromis.

„Ei au spus că au dat drumul la pregătirea arbitrilor. În momentul de față, nu mai înțeleg dacă au dat sau nu drumul. La momentul ăla au spus să rezolvăm noi problema tehnologică. Am rezolvat-o. Există deja două mașini de VAR care sunt pregătite de către deținătorul de drepturi și care pot fi spus la dispoziția CCA pentru pregătirea arbitrilor.

Pregătirea arbitrilor, potrivit protocolului FIFA, trebuie să dureze cel puțin cinci luni, deci degeaba avem noi mașinile. Noi ne uităm la mașini și constatăm că sunt foarte frumos echipate. Deci noi am rezolvat partea tehnologică. Am primit ieri o scrisoare din partea CCA din care rezultă că vor să suportăm noi costurile pentru pregătirea arbitrilor, ceea ce nu se va întâmpla. Nu vreau să trag această concluzie (n.r. că nu au început pregătirea).

Poate că au făcut anumite faze premergătoare care nu țin neapărat de protocol. Din momentul în care vom semna protocolul, va curge acel termen. În momentul de față, din cauza faptului că Federația nu are fonduri pentru pregătirea arbitrilor sau nu vrea să aloce fonduri, proiectul se întârzie. «Plătiți voi pregătirea, pentru că e vorba despre VAR-ul pentru Liga 1», dar e eronat. Noi plătim tehnologia. Noi tehnologia am rezolvat-o cu sprijinul partenerului media.

Sub nicio formă nu vom plăti pregătirea arbitrilor, nici dacă am avea disponibili bani pentru pregătirea arbitrilor. Bineînțeles că nu am bugetat așa ceva, pentru că nu ne ocupăm de așa ceva. Sunt declarațiile domnului Burleanu de acum câteva luni, prin care a spus că s-au apucat de pregătirea arbitrilor, că acele costuri sunt suportate de ei și că ele sunt în jur de 50-100 de mii de euro. În scrisoarea pe care am primit-o ieri, costul se ridică la 500 de mii de euro.

M-am săturat de povestea asta! Nu știu dacă e ipocrizie, proastă comunicare la nivelul FRF, rea intenție, un conflict inutil cu LPF sau lupte de orgolii care țin de nivelul personal și care cred că ar trebui depășite pentru că diferența dintre mine și domnul Burleanu știți care e? Din punctul meu de vedere, eu vreau să rezolvăm problema”, a spus Justin Ștefan pentru Prosport.